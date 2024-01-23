МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Обязательная продажа экспортерами валютной выручки показала свою эффективность, поэтому правительство предложит продлить эту меру до конца 2024 года, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Россияне купили в декабре рекордный за год объем валюты, сообщил ЦБ

"Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", – цитирует Белоусова пресс-служба правительства.

Кроме того, отмечается, что кабмин позитивно оценивает эффективность введенного в октябре прошлого года указа об продаже валютной выручки экспортерами.

11 октября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о обязательной продаже валютной выручки на российском рынке. Сообщалось, что отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны, в том числе, мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. Согласно указу, мера действует до 30 апреля текущего года.