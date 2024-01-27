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Мьянма начнет торговлю в нацвалютах с Россией через три месяца
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Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца, заявил РИА Новости зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт в рамках II... ПРАЙМ, 27.01.2024
валюта, рынки, новости, мьянма, россия, торговля в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца, заявил РИА Новости зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия".
То Аунг Мьинт отметил, что Мьянма "пытается уменьшить использование доллара".
"Мы занимается этим уже некоторое время — с Китаем и Таиландом мы используем местные валюты. Теперь мы обсуждаем те же меры с Центробанком Индии. Более того, сейчас мы обсуждаем и то, как использовать рубли и кьяты вместо долларов", — ответил собеседник агентства.
По его словам, та же работа выполняется и с Россией — однако для ее финализации центральный банк России должен открыть офис в Мьянме.
"Это не будет долгим процессом. Думаю, это случится за короткий период — максимум, за 2-3 месяца", — добавил То Аунг Мьинт.
По его словам, российский и мьянманский центральные банки уже подписали соглашение, по которому карты "МИР" начнут работать 20 февраля.