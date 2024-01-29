МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к основным торгуемым валютам: курс американской поднялся выше 90 рублей, впервые с 16 января, китайской — выше 12,50 рубля, обновив максимум с 10 января, европейской — до 97,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Судьба доллара предрешена: куда на самом деле рвется Трамп

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск растет на 31 копейку, до 90,05 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,51 рубля, евро — на 12 копеек, до 97,54 рубля.