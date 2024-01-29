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2024-01-29T07:23:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240129/842915353.html
Курс доллара повысился до 90 рублей впервые с 16 января
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Курс рубля в начале торгов снижается к основным торгуемым валютам: курс американской поднялся выше 90 рублей, впервые с 16 января, китайской — выше 12,50 рубля, обновив максимум с... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, валюта, рынки, экономика, валюта, мосбиржа, россия, курс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к основным торгуемым валютам: курс американской поднялся выше 90 рублей, впервые с 16 января, китайской — выше 12,50 рубля, обновив максимум с 10 января, европейской — до 97,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск растет на 31 копейку, до 90,05 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,51 рубля, евро — на 12 копеек, до 97,54 рубля.