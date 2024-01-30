МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о главных задачах стран БРИКС в 2024 году

"Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться", — сказала она.

По словам главы регулятора, многие страны сейчас как минимум думают о введении цифровых валют центральных банков. Кто-то еще исследует, кто-то уже вышел на стадию пилота. При создании платформы цифрового рубля ЦБ РФ уже заложил возможность ее интеграции с аналогичными зарубежными платформами, подчеркнула Набиуллина.

"Что касается криптовалют, наша позиция известна, мы против того, чтобы они использовались в платежах внутри страны. При этом мы поддерживаем их применение во внешней торговле, но законопроект, который дает такую возможность, еще обсуждается в Государственной Думе", — добавила она.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник в 11.00 мск.