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ЦБ РФ договаривается с дружественными странами о применении цифровых валют
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ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина... ПРАЙМ, 30.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться", — сказала она.
По словам главы регулятора, многие страны сейчас как минимум думают о введении цифровых валют центральных банков. Кто-то еще исследует, кто-то уже вышел на стадию пилота. При создании платформы цифрового рубля ЦБ РФ уже заложил возможность ее интеграции с аналогичными зарубежными платформами, подчеркнула Набиуллина.
"Что касается криптовалют, наша позиция известна, мы против того, чтобы они использовались в платежах внутри страны. При этом мы поддерживаем их применение во внешней торговле, но законопроект, который дает такую возможность, еще обсуждается в Государственной Думе", — добавила она.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник в 11.00 мск.