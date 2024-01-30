МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года удвоилась и составила 40%, а расчеты с ними в нацвалютах выросли более чем в три раза — до 85%, рассказала в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ РФ договаривается с дружественными странами о применении цифровых валют

"Она стала значительно больше, сейчас это около 40%. В 2022 году было менее 30%, а в 2021 году – около 20%", — прокомментировала она вопрос о доле стран БРИКС во внешней торговле России.

Основными же для расчетов России со странами объединения являются национальные валюты, включая рубль. "Их доля сейчас в торговле с БРИКС около 85%, два года назад было 26%", — отметила Набиуллина.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. Как ранее заявила Набиуллина в интервью РИА Новости, по итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике выросла до 35% с 31%, если смотреть по паритету покупательной способности.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.