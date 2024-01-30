МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Страны БРИКС, включая новых полноправных членов, будут работать над увеличением использования национальных валют во внутренней торговле группы, чтобы снизить влияние доллара в мировой финансовой системе, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Набиуллина назвала главные задачи стран БРИКС в 2024 году

"С первого января 2024 года пять новых стран присоединились к БРИКС — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными членами группы. Расширенный БРИКС внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене", — отметил Рябков открывая встречу шерп и су-шерп стран БРИКС.

Рябков отметил, что приоритетом российского председательства являются параметры финансово-экономического сотрудничества, включая использование национальных валют и различных инструментов в сделках внутри объединения. Кроме того, Россия уделяет особое внимание сотрудничеству в области инноваций и искусственного интеллекта, а также рассматривает возможность создания Центра промышленных компетенций в рамках БРИКС.

Заместитель главы МИД России также добавил, что в 2024 году планируется провести более 200 мероприятий, в том числе встречу глав МИД в июне в Нижнем Новгороде и саммит группы в октябре в Казани.