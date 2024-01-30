МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля валютных вкладов физлиц в российских банках сократилась до нового минимума в 8,4% по итогам прошлого года, следует из данных ЦБ. В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2024 году

Согласно информации регулятора, валютизация вкладов россиян в декабре составила 8,4% против 8,8% в ноябре и 10,6% в прошлом году.

В то же время доля средств компаний в иностранной валюте за год немного выросла — на 0,3 процентного пункта, до 19,3%. А вот удельный вес валютных корпоративных кредитов остался неизменным на уровне 16,2%.

Банк России в своих материалах отметил, что запас валютной ликвидности в декабре довольно существенно сократился — до 44,7 миллиарда долларов с 48,9 миллиарда в ноябре, главным образом за счет остатков на корсчетах в банках-нерезидентах на фоне роста валютного кредитования и сокращения валютных клиентских средств.