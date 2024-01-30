2024-01-30T12:12:17+03:00
2024-01-30T12:12:17+03:00
2024-01-30T12:12:17+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240130/842931381.html
Доля валютных вкладов физлиц упала до нового минимума, заявил ЦБ
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля валютных вкладов физлиц в российских банках сократилась до нового минимума в 8,4% по итогам прошлого года, следует из данных ЦБ. Согласно информации регулятора, валютизация... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, вклады, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/62/839196226.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/62/839196226.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196171.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196171.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196158.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196158.jpg
https://1prime.ru/banks/20240130/842928885.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля валютных вкладов физлиц в российских банках сократилась до нового минимума в 8,4% по итогам прошлого года, следует из данных ЦБ.
Согласно информации регулятора, валютизация вкладов россиян в декабре составила 8,4% против 8,8% в ноябре и 10,6% в прошлом году.
В то же время доля средств компаний в иностранной валюте за год немного выросла — на 0,3 процентного пункта, до 19,3%. А вот удельный вес валютных корпоративных кредитов остался неизменным на уровне 16,2%.
Банк России в своих материалах отметил, что запас валютной ликвидности в декабре довольно существенно сократился — до 44,7 миллиарда долларов с 48,9 миллиарда в ноябре, главным образом за счет остатков на корсчетах в банках-нерезидентах на фоне роста валютного кредитования и сокращения валютных клиентских средств.