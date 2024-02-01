2024-02-01T10:54:01+03:00
2024-02-01T10:54:01+03:00
2024-02-01T10:54:01+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240201/842955164.html
ЦБ продал рекордный в 2024 году объем юаней по валютному свопу
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Банк России 31 января продал в рамках валютного свопа 8,794 миллиарда юаней на 109,318 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах... ПРАЙМ, 01.02.2024
валюта, рынки, новости, россия, цб, юани, валюта, валютный своп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России 31 января продал в рамках валютного свопа 8,794 миллиарда юаней на 109,318 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах ЦБ.
Ранее, 30 января, ЦБ продал в рамках валютного свопа 2,348 миллиарда юаней на 29,015 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части — на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря — 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей.
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.