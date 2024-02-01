МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России 31 января продал в рамках валютного свопа 8,794 миллиарда юаней на 109,318 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года, говорится в материалах ЦБ. В ЦБ оценили долю юаней в портфеле валютных кредитов российских банков

Ранее, 30 января, ЦБ продал в рамках валютного свопа 2,348 миллиарда юаней на 29,015 миллиарда рублей.

Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части — на следующий рабочий день.

Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря — 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей.

Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.