МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник вырос против ключевых валют до максимума за восемь недель. Трейдеры стали сдержаннее в оценках масштабов снижения ставок ФРС в этом году ввиду сохраняющейся устойчивости экономики США.

Между тем иена, австралийский и новозеландский доллары на утренних торгах в Азии упали до минимумов за два месяца. Евро достиг дна более чем за месяц на отметке 1,07675 доллара США. На момент написания статьи единая европейская валюта торговалась по 1,0782 доллара США.

Фунт опустился на 0,18%, до 1,2610 доллара. Ранее британская валюта достигла дна на 1,25985 доллара, минимуме с 17 января.

Индекс доллара США, отражающий его курс к ряду валют, достиг пика на уровне 104,18, максимуме с декабря. На момент написания статьи индекс стабилизировался на отметке 104,02.

Изменение прогнозов инвесторов относительно снижения ключевой процентной ставки ФРС было связано с вышедшими в пятницу данными по рынку труда США, которые существенно превзошли ожидания рынка. Данные подкрепили слова председателя ФРС Джерома Пауэлла, сказанные на прошлой неделе по итогам заседания, из которых следует, что снижение ставки в марте маловероятно.

"Двойной удар в виде слов Пауэлла на пресс-конференции и очень сильных данных по рабочим местам вне сельского хозяйства фактически перерезал путь к снижению ставок в марте", — считает Крис Уэстон из Pepperstone.

Согласно CME FedWatch, трейдеры учитывают в котировках менее чем 20%-ную вероятность начала снижения ставок в марте, тогда как неделю назад оценивали ее почти в 50%. Вероятность снижения ставок в мае тоже уменьшилась.

В интервью, которое программа "60 минут" транслировала в воскресенье, он сказал, что руководители ФРС стараются сопоставить риски слишком продолжительного нахождения ставок на слишком высоких уровнях, что может замедлить рост экономики, с опасностью преждевременного понижения ставок, которое может позволить инфляции стабилизироваться выше установленного центральным банком целевого уровня 2%. Интервью было записано в четверг.

"Легкого, простого, очевидного пути нет, — сказал Пауэлл. — Мы думаем, что экономика находится в хорошем состоянии. Мы думаем, что инфляция замедляется. Мы лишь хотим немного больше убедиться в том, что она замедляется устойчиво".

Судя по фьючерсам, учтено снижение ключевой ставки ФРС в этом году примерно на 120 базисных пунктов, тогда как в конце прошлого года рынок предполагал снижение на 150 базисных пунктов.

Японская иена на момент написания статьи подросла до 148,36 за доллар США, а ранее в ходе торгов достигла дна на 148,82.

Австралийский доллар восстановился после потерь начала сессии и торгуется с повышением на 0,05%, по 0,65145 доллара США. Валюта ранее опускалась до 0,64865 доллара США.

Новозеландский доллар повысился на 0,14%, до 0,60735 доллара США, восстановившись с минимума 0,6048.

"Скорее всего, доллар США удержит завоевания последнего времени", — отметила Кэрол Конг, валютный стратег в Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Доходность гособлигаций США также выросла на ожиданиях длительного сохранения повышенных процентных ставок ФРС. Доходность 2-летних облигаций, обычно отражающая ожидания изменения краткосрочных ставок, выросла почти на 4 б. п., до 4,4159%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 3 б. п., до 4,0656%.

Тем временем центральный банк Китая продолжает использовать фиксинг для стабилизации юаня. В понедельник отклонение срединного курса от оценки опрошенных Reuters аналитиков было самым существенным с ноября 2023 года.

Континентальный юань получил от этого небольшую поддержку, хотя все равно оставался под давлением на фоне укрепления доллара США и достиг дна на уровне 7,1999 за доллар, что соответствует минимуму от 17 января.

Офшорный юань ранее в ходе торгов снизился более чем до двухнедельного минимума 7,2225, а на момент написания статьи торговался по 7,2121 за доллар.

Комиссия по ценным бумагам Китая в понедельник заявила, что будет внимательно следить за ситуацией и принимать меры для предотвращения рисков, связанных с заложенными акциями. Рынок акций Китая упал до минимумов за пять лет.

"Пока что лишь ходили слухи и были сообщения в прессе насчет дальнейшей поддержки рынка акций или рынка недвижимости. Однако в действительности власти Китая не сообщили значимых подробностей, касающихся этих мер стимулирования, — говорит Конг из CBA. — Поэтому, как мне кажется, рынки все еще довольно скептически относятся к вопросу о том, будут ли реально введены эти меры".