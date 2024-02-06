МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Валютные депозиты россиян в этом году могут расти за счет интереса к сбережениям в юанях, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. За покупку "Яндекса" расплатятся юанями

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

Темпы снижения валютных вкладов населения в декабре ускорились до 2,7% с 2,1% в ноябре, сказано в материалах.

"Вместе с тем интерес к вложениям в юанях может стать драйвером динамики валютных депозитов в 2024 году", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков ЦБ, на конец декабря 59 банков предлагали вклады в китайской валюте, что существенно выше уровня 2022 года — тогда их было 39.

Также эксперты сообщили, что вклады в долларах США в 2023 году предлагал 51 банк, тогда как в 2022 году их было 48, в евро — 40 банков, в 2022 году их было 32. Семь банков в 2023 году стали предлагать вклады в дирхамах.