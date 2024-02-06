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2024-02-06T19:59:48+03:00
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2024
https://1prime.ru/Forex/20240206/843000158.html
Аналитики ЦБ пользу раскрыли от интереса россиян к юаню
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Валютные депозиты россиян в этом году могут расти за счет интереса к сбережениям в юанях, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. Выводы и... ПРАЙМ, 06.02.2024
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, цб, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Валютные депозиты россиян в этом году могут расти за счет интереса к сбережениям в юанях, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.
Темпы снижения валютных вкладов населения в декабре ускорились до 2,7% с 2,1% в ноябре, сказано в материалах.
"Вместе с тем интерес к вложениям в юанях может стать драйвером динамики валютных депозитов в 2024 году", — говорится в сообщении.
По данным аналитиков ЦБ, на конец декабря 59 банков предлагали вклады в китайской валюте, что существенно выше уровня 2022 года — тогда их было 39.
Также эксперты сообщили, что вклады в долларах США в 2023 году предлагал 51 банк, тогда как в 2022 году их было 48, в евро — 40 банков, в 2022 году их было 32. Семь банков в 2023 году стали предлагать вклады в дирхамах.