МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Московская биржа запустит с 13 февраля новые расчетные валютные фьючерсы, в том числе на пару "белорусский рубль – рубль РФ", следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа планирует сделку с внешним оператором информсистемы ЦФА

"Тринадцатого февраля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "белорусский рубль – российский рубль" и "доллар – казахстанский тенге". Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков. Расчеты производятся в российских рублях", — говорится в сообщении.

"Валютные пары, на которые запускаются фьючерсы, входят в десятку наиболее популярных по объемам торгов на валютном рынке Московской биржи. Расчетные фьючерсы позволяют участвовать в движении валютных курсов без необходимости приобретения самой валюты, при этом дают возможность с невысокими издержками хеджировать валютные риски и реализовывать различные торговые стратегии", — говорит управляющий директор департамента рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются около 200 производных инструментов: опционы на акции и валюты, фьючерсные контракты и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.