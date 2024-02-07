МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Доллар США в среду в ходе азиатской сессии находился под понижательным давлением. Накануне он отступил от почти 3-месячного максимума против евро, а снижение доходности казначейских облигаций США усугубило ситуацию.

Аналитики полагают, что ослабление доллара вызвано техническими факторами, вступившими в силу после двухдневного ралли американской валюты, когда она выросла против евро на 1,4%.

Неожиданно сильные данные США по занятости, а также воинственная риторика председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла развеяли надежды рынка на раннее смягчение денежно-кредитной политики.

Доходность казначейских облигаций США накануне снизилась с достигнутых ранее максимумов на фоне сильного спроса на новые 3-летние облигации. Это лишило доллар определенной доли поддержки.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с повышением, на уровне 1,0761, потеряв во вторник 0,1%. Ранее она снизилась до 1,0722, минимума с 14 ноября.

Индекс доллара США оставался на уровне 104,12 после снижения во вторник на 0,29%. В понедельник индикатор достиг самого высокого уровня с 14 ноября 104,60.

"Доллару можно простить то, что он торговался слабее всех остальных основных валют, так как (его снижение) выглядит коррекцией после двухдневного роста между пятницей и понедельником", — сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

"Однако не стоит упускать из вида то, что индекс доллара сохраняет внутридневную бычью структуру", а его падение до 103,50 может быть подготовкой к следующему витку роста, добавил он.

Пара доллар/японская иена торговалась без изменений, по 147,975, после падения на 0,49% накануне. Эта пара чрезвычайно чувствительна к изменению доходности казначейских облигаций.

В следующий вторник ожидается выход индекса потребительских цен (CPI) США, который может оказать сильное влияние на ожидания аналитиков и трейдеров относительно перспектив процентных ставок.

Согласно индикатору FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в марте в 21,5% против 68,1% в начале года.

"Финансовые рынки калибруют свои ожидания относительно политики ФРС", — отметил Джеймс Найветон из Convera.

"Если данные США, особенно данные по инфляции, будут оставаться позитивными, то ветер может смениться в сторону более раннего снижения ставок, и это спровоцирует дальнейшее ослабление доллара", — заключил он.