МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доллар США в четверг торговался в узком диапазоне. Трейдеры обдумывают сигналы, поступившие в среду от руководителей ФРС и указавшие на их склонность к менее мягкой, чем ожидалось, денежно-кредитной политике.

Несколько представителей руководства центрального банка говорили о причинах, по которым они не считают насущно необходимым в скором времени смягчать условия финансирования в США или смягчать их ускоренным темпом.

"В настоящий момент проводится соответствующая ситуации политика, а мы внимательно оцениваем меняющиеся данные и перспективы", — сказала президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз, добавив, что, по ее мнению, было бы "правильно начать смягчать политику позднее в этом году".

Индикатор FedWatch показывает, что рынок учитывает в котировках понижение ставок в марте с вероятностью 18,5%, что существенно ниже, чем в начале года. Вероятность понижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в мае трейдеры оценивают почти в 60%.

"Участники рынка будут руководствоваться сигналами центральных банков, но в конечном счете они сделают собственные выводы на основе фундаментальных факторов", сказал старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

"При всем при этом, фундаментальные факторы в США сильны", — добавил он.

В понедельник и во вторник доллар впервые с конца ноября торговался выше скользящей средней за 100 дней, которую прорвал благодаря сильным данным по числу рабочих мест в американской экономике.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 104,00.

Для проверки на прочность уровней сопротивления около 104,60 и 104,80 индексу нужен новый импульс, который может задать выходящий 13 февраля индекс потребительских цен за январь, сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Пара евро/доллар на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,1%, по 1,0782, удерживаясь выше достигнутого во вторник минимума с 14 ноября 1,0722.

Британский фунт торговался почти без изменений, по 1,26325 доллара.

Японская иена ослабла против доллара на 0,25%, пара торговалась по 148,53, после того как заместитель управляющего центрального банка Синъити Утида сказал, что центральный банк вряд ли будет повышать процентные ставки агрессивно, после того как откажется от негативных ставок.

Китайский юань держался устойчиво, после выхода отчета, показавшего самое глубокое падение индекса потребительских цен в Китае в январе за 14 лет.

По сравнению с январем прошлого года индекс снизился на 0,8%, но по сравнению с декабрем он вырос на 0,3%.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали годового снижения индекса на 0,5% и его роста на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Мы ожидаем, что перед празднованием Нового года по лунному календарю власти Китая будут поддерживать стабильность своей валюты, и пара доллар/континентальный юань некоторое время будет торговаться в диапазоне 7,18-7,22", — сказал аналитик DBS Вэй Чжан.

Юань получил поддержку со сторону стабилизации фондового рынка Китая после назначения нового главы регулятора, несмотря на разочаровывающие данные.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась почти без изменений, по 7,2100.

Биткоин поднялся на 0,85%, до 44 564,62 доллара.