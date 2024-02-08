МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах за российский экспорт в декабре выросла до 35,8%, в импорте — до 37%, рубль занял 35,7% и 31,7% соответственно, говорится в материалах ЦБ. Аналитики ЦБ раскрыли пользу от интереса россиян к юаню

"Во внешнеторговых операциях в декабре доля юаня в экспортной выручке выросла до 35,8%, а в расчетах за импорт — до 37% (в стоимостном выражении — 14 и 11,4 миллиарда долларов соответственно)", — сообщил регулятор.

В то же время доля операций в рублях в экспортной выручке почти не изменилась, составив 35,7%, тогда как в расчетах за импорт снизилась на 0,6 процентного пункта — до 31,7%.