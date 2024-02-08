2024-02-08T16:53:00+03:00
2024-02-08T17:06:43+03:00
2024-02-08T16:53:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240208/843021845.html
ЦБ отметил рост доли юаня в российском экспорте
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля юаня в расчетах за российский экспорт в декабре выросла до 35,8%, в импорте — до 37%, рубль занял 35,7% и 31,7% соответственно, говорится в материалах ЦБ. "Во внешнеторговых... ПРАЙМ, 08.02.2024
валюта, рынки, новости, юань, экспорт, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/83685/51/836855105.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83685/51/836855105.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83685/51/836855104.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83685/51/836855104.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83685/51/836855103.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83685/51/836855103.jpg
https://1prime.ru/Forex/20240206/843000158.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах за российский экспорт в декабре выросла до 35,8%, в импорте — до 37%, рубль занял 35,7% и 31,7% соответственно, говорится в материалах ЦБ.
"Во внешнеторговых операциях в декабре доля юаня в экспортной выручке выросла до 35,8%, а в расчетах за импорт — до 37% (в стоимостном выражении — 14 и 11,4 миллиарда долларов соответственно)", — сообщил регулятор.
В то же время доля операций в рублях в экспортной выручке почти не изменилась, составив 35,7%, тогда как в расчетах за импорт снизилась на 0,6 процентного пункта — до 31,7%.