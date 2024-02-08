2024-02-08T16:54:00+03:00
2024-02-08T17:09:12+03:00
2024-02-08T16:54:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240208/843021866.html
В России сократился объем продаж валюты крупнейшими экспортерами
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе сократился до 12,9 миллиарда долларов с 14,8 миллиарда в декабре, в том числе за счет снижения цен на... ПРАЙМ, 08.02.2024
валюта, рынки, новости, россия, цб, продажа валюты
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/19/840951954.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/19/840951954.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/19/840951953.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/19/840951953.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/19/840951941.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/19/840951941.jpg
https://1prime.ru/Forex/20240207/843004963.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе сократился до 12,9 миллиарда долларов с 14,8 миллиарда в декабре, в том числе за счет снижения цен на нефть, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в январе сократился относительно предыдущего месяца на 12,9%, в том числе за счет снижения цен на нефть, составив 12,9 миллиарда долларов (в декабре 2023 года — 14,8 миллиарда). Среднедневной объем продаж в январе за счет минимального количества рабочих дней в году составил 760 миллионов долларов, что на 7,6% выше аналогичного показателя декабря", — говорится в обзоре.
Значительные продажи валюты в декабре были в том числе связаны с разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и с ростом валютного кредитования. А отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре составило 87%, увеличившись на 10 процентных пунктов относительно октября, также оценил ЦБ РФ.