МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе сократился до 12,9 миллиарда долларов с 14,8 миллиарда в декабре, в том числе за счет снижения цен на нефть, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.

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"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в январе сократился относительно предыдущего месяца на 12,9%, в том числе за счет снижения цен на нефть, составив 12,9 миллиарда долларов (в декабре 2023 года — 14,8 миллиарда). Среднедневной объем продаж в январе за счет минимального количества рабочих дней в году составил 760 миллионов долларов, что на 7,6% выше аналогичного показателя декабря", — говорится в обзоре.

Значительные продажи валюты в декабре были в том числе связаны с разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и с ростом валютного кредитования. А отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре составило 87%, увеличившись на 10 процентных пунктов относительно октября, также оценил ЦБ РФ.