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Юань занял более половины в структуре валютных торгов в РФ, заявили в ЦБ
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Юань в наступившем году впервые занял более половины в структуре биржевых валютных торгов в России, но на внебиржевых торгах его доля снизилась до 33,6%, следует из обзора рисков... ПРАЙМ, 08.02.2024
валюта, рынки, новости, торги, россия, валюта, юань, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Юань в наступившем году впервые занял более половины в структуре биржевых валютных торгов в России, но на внебиржевых торгах его доля снизилась до 33,6%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"В структуре биржевого валютного рынка на операции с юанем впервые пришлось более половины торгов: в январе доля юаня составила 50,6% против 44,6% в декабре. Доля "токсичных" валют за эти же месяцы снизилась до 48,7%. На внебиржевом сегменте наблюдалась противоположная ситуация: в январе доля юаня снизилась до 33,6%, а "токсичных" валют – увеличилась до 61,8%", — говорится в обзоре.
При этом совокупный месячный объем торгов на внутреннем биржевом валютном рынке снизился с 10,8 триллиона рублей до 8,2 триллиона. А среднедневной объем торгов уменьшился на 8,3% – до 470,6 миллиарда рублей.
Объем торгов на валютном внебиржевом рынке в январе также уменьшился, до 10,6 триллиона рублей (в декабре – 15,7 триллиона). Доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов составила 56,5%, оценил финансовый регулятор.