МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доллар США укрепился после выхода в четверг данных по пособиям по безработице, в очередной раз указавших на то, что американский рынок труда сохраняет устойчивость. Эти данные укрепляют сигналы Федеральной резервной системы о том, что понижения процентных ставок в ближайшее время ждать не стоит.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе оказалось ниже, чем ожидалось, несмотря на наблюдаемый последнее время рост числа увольнений.

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 28 января — 3 февраля снизилось на 9 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 218 000. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 220 000.

Данные по заявкам продолжают демонстрировать силу рынка труда США, которая до сих пор оказывала поддержку американскому доллару, говорит стратег-аналитик Macquarie Тьерри Визман.

"Проблема здесь заключается в том, что мы продолжаем получать позитивные сюрпризы от экономики США, но получаем недостаточно таких сюрпризов от других стран, и уж точно не от Китая", — отмечает он.

"Чтобы доллар ослаб, мы должны увидеть некоторое ослабление данных США и улучшение данных Европы и Китая, — говорит Визман. — Когда это произойдет, сказать очень-очень трудно".

Трейдеры теперь ожидают от ФРС понижения ставок на 117 базисных пунктов в 2024 году. Перед выходом сильного отчета по рабочим местам в пятницу масштаб потенциальных понижений оценивался в 140 базисных пунктов.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, вероятность понижения ставок ФРС в марте теперь оценивается в 16,5%, что на 2,5 процентного пункта ниже оценки среды. Неделю назад такая вероятность оценивалась в 36,5%.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,19% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 104,21. После выхода данных по заявкам он поднимался до 104,43.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,07%, по 1,0763.

Поддержку доллару, особенно против валют с низкой доходностью, таких как японская иена, также оказывает рост доходности казначейских облигаций.

На момент написания статьи иена упала на 0,76% против доллара США, до 149,29 иены за доллар. После выхода отчета пара доллар США/японская иена поднималась до максимума с 27 ноября 149,46.

Заместитель управляющего Банка Японии Синити Утида сказал, что, даже если центральный банк решит отказаться от отрицательных процентных ставок, агрессивное повышение ставок маловероятно.

"Поскольку мы ожидаем роста доходности американских казначейских облигаций в краткосрочной перспективе, мы полагаем, что пара доллар США/японская иена будет оставаться на повышенном уровне", — говорит Ашер.

"Если ее снижение и начнется, то, вероятно, ближе к мартовскому заседанию Банка Японии, — добавляет он. — Мы считаем апрель более вероятным сроком для корректировки политики Банка Японии и более подходящим сроком для снижения пары доллар/иена".

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,15%, по 1,2698.

Китайский юань сохранял стабильность после выхода отчета, показавшего самое глубокое за 14 лет падение индекса потребительских цен (CPI) Китая в январе.

По сравнению с январем прошлого года CPI упал на 0,8%. При этом по сравнению с декабрем индекс прибавил 0,3%. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение индекса на 0,5% по сравнению с январем 2023 года и его рост на 0,4% по сравнению с декабрем.

Оффшорный юань укрепился на 0,05% против доллара США, До 7,2158 юаня за доллар, а континентальный юань — на 0,03%, до 7,1965 юаня за доллар.