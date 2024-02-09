МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Доля доллара во внешнеторговых расчетах России может еще немного снизиться — до 10%, однако пока полный отказ от него невозможен из-за продолжения торговли с некоторыми странами, использующими эту валюту, прокомментировали РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. США сами убивают доллар, заявил Путин

Одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент добавил, что доля расчетов в долларах во внешней торговле России снизилась до 13% против порядка 50% до 2022 года, в том числе из-за недальновидной политики американцев.

"Совершенно очевидно, что доля доллара будет снижаться и в этом году. Но ждать такого же резкого падения этой доли, как было в предыдущие 1-2 года — практически на 40 процентных пунктов — не стоит. Однако снижение до 10%, скорее всего, мы увидим", — прокомментировали аналитики.

В то же время, по мнению экспертов, полностью отказаться от доллара не представляется возможным из-за продолжения расчетов по импорту и экспорту с некоторыми странами, использующими эту валюту. "Однако курс на достижение минимальной доли доллара в расчетах будет очевидно продолжен", — подчеркнули они.

Они напомнили, что Россия постепенно отказывается от оборота "токсичной" для нее валюты, как на макроэкономическом уровне, так и с точки зрения сбережений россиян. Для страны сейчас приоритетными выступают рубль и валюты страны, с которой идет торговля, добавили аналитики.