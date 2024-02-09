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2024
https://1prime.ru/Forex/20240209/843031864.html
Доллар на Мосбирже укрепился до максимума с 7 декабря
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Курс доллара на Московской бирже подскочил на 2,5 рубля — выше 93,5 рубля, впервые с начала декабря, затем быстро вернулся на прежний уровень, остальные валюты, судя по курсовой... ПРАЙМ, 09.02.2024
валюта, рынки, новости, доллар, россия, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже подскочил на 2,5 рубля — выше 93,5 рубля, впервые с начала декабря, затем быстро вернулся на прежний уровень, остальные валюты, судя по курсовой динамике, не успели отреагировать на такой, видимо, случайный, скачок, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск повышается на 14 копеек, до 90,99 рубля, евро — на 3 копейки, до 97,95 рубля, юаня — 1 копейку, до 12,56 рубля.
При этом минутами ранее курс доллар максимально повышался до 93,53 рубля — максимума с 7 декабря, евро — до 98,58 рубля, юань — не успел отреагировать на такой скачок доллара — его максимум на сегодня 12,62 рубля, в четверг он составлял 12,69 рубля. Это может свидетельствовать о случайности подскока доллара — например, из-за ошибки в заявке на операцию.