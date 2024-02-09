МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже подскочил на 2,5 рубля — выше 93,5 рубля, впервые с начала декабря, затем быстро вернулся на прежний уровень, остальные валюты, судя по курсовой динамике, не успели отреагировать на такой, видимо, случайный, скачок, следует из данных торгов. Аналитики ожидают дальнейшего снижения доли доллара в расчетах России

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск повышается на 14 копеек, до 90,99 рубля, евро — на 3 копейки, до 97,95 рубля, юаня — 1 копейку, до 12,56 рубля.

При этом минутами ранее курс доллар максимально повышался до 93,53 рубля — максимума с 7 декабря, евро — до 98,58 рубля, юань — не успел отреагировать на такой скачок доллара — его максимум на сегодня 12,62 рубля, в четверг он составлял 12,69 рубля. Это может свидетельствовать о случайности подскока доллара — например, из-за ошибки в заявке на операцию.