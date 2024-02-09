МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Индекс доллара в пятницу нацелен на рост по итогам четвертой недели подряд. Пара доллар США/японская иена торгуется вблизи максимумов за 10 недель. Рынки учитывают в котировках скорректированные оценки повышения ключевой ставки Банка Японии и снижения ставки Федеральной резервной системы.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал в пятницу, что мягкие условия финансирования с высокой вероятностью могут остаться в силе и после того, как банк откажется от отрицательных ставок, что, по прогнозам рынка, должно произойти уже в марте.

В четверг заместитель Уэды Синити Утида сказал, что "трудно себе представить", что ставки будут расти "быстро".

Между тем руководители ФРС на этой неделе сигнализировали, что центральному банку нет необходимости спешить с понижением процентных ставок, что оказало дополнительную поддержку доллару США.

"Рынки начинают реагировать на предупреждения о том, что процентные ставки будут оставаться повышенными дольше, чем предполагалось, и что ожидания скорого их понижения безосновательны, — говорит руководитель отдела валют и рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. — Это дает доллару дополнительную силу… что подталкивает иену вниз".

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась почти без изменений, по 149,42, после роста до максимума с 27 ноября 149,575 ранее в течение сессии. По итогам недели иена может ослабнуть на 0,68% против доллара, завершив пятую из шести последних недель с потерями.

В пятницу министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал, что "внимательно следит за динамикой валют", впервые с 19 января повторив эту избитую фразу. На трейдеров она впечатления не произвела.

Индекс доллара немного подрос и находился на 104,19. С начала недели индекс поднялся на 0,2%, чему способствовал выход сильных данных по американскому рынку труда в прошлую пятницу, а также заявления о склонности к проведению более жесткой политики, прозвучавшие в интервью председателя ФРС Джерома Пауэлл программе "60 минут" в воскресенье.

Во вторник выйдет индекс потребительских цен (CPI) в США. Трейдеры также ждут результатов ежегодной ревизии данных по потребительским ценам на правильность их коррекции на сезонные колебания, которые будут опубликованы в пятницу.

"В прошлом году пересмотр коррекции CPI на сезонные факторы наделал немало шума, показав, что в конце 2022 года импульс инфляции был сильнее, чем предполагалось, — пишет главный экономист ING Джеймс Найтли в аналитической записке. — Это застало рынок и ФРС врасплох".

Он отмечает, что эти данные будут важны для рынка, поскольку могут сориентировать их в отношении сроков перехода ФРС к понижению процентных ставок.

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, трейдеры практически исключили из котировок понижение ставки ФРС в марте. Месяц назад вероятность такого понижения оценивалась в 65,9%. Вероятность понижения ставки в мае оценивается примерно в 60%.

Евро и британский фунт торговались против доллара США почти без изменений, по 1,0773 и 1,260. Обе эти валюты держатся относительно стойко на фоне заявлений представителей Европейского центрального банка и Банка Англии, остужающих ожидания раннего понижения процентных ставок.

Пара доллар США/швейцарский франк выросла до 0,8762. С начала недели она прибавила почти 1%. Трейдеры подозревают, что Швейцарский национальный банк проводит интервенции на валютном рынке, чтобы ослабить национальную валюту.

Биткоин вырос на 3% и тоговался около 46 688 долларов США. По итогам недели биткоин может подорожать на 9,3%, показав лучший недельный результат за два месяца.