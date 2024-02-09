МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Доллар США ослаб в пятницу, вернувшись в узкий диапазон, но нацелен на рост по итогам четвертой недели подряд. Рынки учитывают в котировках скорректированные оценки повышения ключевой ставки Банка Японии и снижения ставки Федеральной резервной системы.

Трейдеры не придали большого значения опубликованным ранее пересмотренным данным по инфляции в США в конце прошлого года, показавшим, что в декабре месячный рост цен был меньше, чем заявлялось. Базовая инфляция была пересмотрена без изменений. Такая смешанная картина не повлияла на прогнозы относительно сроков понижения ставок ФРС.

Результаты ежегодного пересмотра данных по инфляции, опубликованные Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда США также показали, что в октябре и ноября инфляция была чуть выше, чем сообщалось ранее.

"Пересмотренные данные не подтолкнут ФРС к понижению ставок, — отмечает главный экономист Mizuho Securities USA LLC Стивен Риччиуто. — Рынок спешит, а ФРС выжидает, заявляя, что никуда не торопится. С их точки зрения дела обстоят совсем неплохо".

На момент написания статьи индекс доллара упал на 0,029% от уровня закрытия предыдущего дня, до 104,08. Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,05%, по 1,0781.

Корректировка данных по результатам их пересмотра оказалась слишком незначительной и представляет больше интереса для экономистов, нежели для рынка, говорит главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex Марк Чандлер.

"Мы видели значительный рост на этой неделе и, думаю, сейчас валютный рынок просто консолидируется, — отмечает он. — В прошлом году рынок слишком агрессивно подошел к оценке масштабов и сроков понижения ставок ФРС".

Руководители ФРС на этой неделе сигнализировали, что центральному банку нет необходимости спешить с понижением процентных ставок, что оказало поддержку американскому доллару и подтолкнуло пару доллар/иена к максимуму за 10 недель. Трейдеры понизили прогнозы относительно темпов повышения ставок Банка Японии.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал в пятницу, что мягкие условия финансирования с высокой вероятностью могут остаться в силе и после того, как банк откажется от отрицательных ставок, что, по прогнозам рынка, должно произойти уже в марте.

В четверг заместитель Уэды Синити Утида сказал, что "трудно себе представить", что ставки будут расти "быстро".

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась почти без изменений, по 149,24, после роста до максимума с 27 ноября 149,575 ранее в течение сессии. По итогам недели иена может ослабнуть примерно на 0,58% против доллара, завершив пятую из шести последних недель с потерями.

В пятницу министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал, что "внимательно следит за динамикой валют", впервые с 19 января повторив эту избитую фразу. На трейдеров она впечатления не произвела.

Во вторник выйдет индекс потребительских цен (CPI) в США.

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, трейдеры практически исключили из котировок понижение ставки ФРС в марте. Месяц назад вероятность такого понижения оценивалась в 65,9%. Вероятность понижения ставки в мае оценивается примерно в 60%.

Евро и британский фунт торговались против доллара США почти без изменений, по 1,0773 и 1,260. Обе эти валюты держатся относительно стойко на фоне заявлений представителей Европейского центрального банка и Банка Англии, остужающих ожидания раннего понижения процентных ставок.

Пара доллар США/швейцарский франк выросла до 0,8762. С начала недели она прибавила почти 1%. Трейдеры подозревают, что Швейцарский национальный банк проводит интервенции на валютном рынке, чтобы ослабить национальную валюту.