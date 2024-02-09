МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в пятницу снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта снизилась до 90,58 рубля, китайская — до 12,55 рубля, европейская — до 97,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже укрепился до максимума с 7 декабря

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 5 копеек, до 90,9 рубля, юаня — более чем на 1 копейку, до 12,57 рубля, евро — на 11 копеек, до 98,02 рубля.

Курс доллара за неделю снизился на 15 копеек, юаня — на 4 копейки, евро — на 27 копеек.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent к 22.56 мск растет на 0,43%, до 81,98 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ

Рубль слабо снижался перед выходными, однако доллар в моменте смог подняться до 93,53 рубля, затем также резко снизился.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 102,2 миллиарда рублей, долларами — 149,4 миллиарда рублей, евро — более 49,3 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

"Курсовая динамика продолжается основываться на торговых потоках, ценах на сырье и регуляторных механизмах. На будущей недели отметим два события – выход январского ИПЦ США во вторник и пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. От российского регулятора сюрпризов не ожидаем – ставка останется на текущем уровне в 16%. Такой сценарий условно позитивен для рубля, ведь период высоких ставок в экономике продолжится. Что касается темпов роста потребительских цен в США, то это один из ключевых ориентиров для ФРС при корректировке монетарной политик и, соответственно, для доллара", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 90-92 рубля", говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

По прогнозу Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, в ближайшую неделю доллар может колебаться в интервале 89-92 рубля, евро — в коридоре 96,5-99 рублей.