МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Доллар США сейчас во многом является хозяином положения на валютном рынке, но есть и другая валюта, манящая жадных до доходности трейдеров в свете грядущего снижения ставок ФРС и ряда других мировых центробанков. И эта валюта — британский фунт.

Британские потребители, бизнесы и политики, конечно, не рады перспективе чуть более длительного сохранения высоких процентных ставок в Великобритании по сравнению с другими странами — во многом из-за того, что инфляция в стране оказалась более устойчивой.

Однако для валютных трейдеров это настоящий подарок. Процентная ставка в Великобритании составляет 5,25%, и это один из самых высоких уровней среди стран Большой десятки (G10), если не считать ставки в Новой Зеландии и США, составляющие 5,5%.

Банк Англии твердо убежден, что инфляция слишком далека от 2%-ной цели, чтобы можно было пойти на риск преждевременного снижения ставок. Причем даже если данные, которые выйдут на этой неделе, совпадут с ожиданиями, расклад вряд ли изменится.

Тем временем инвесторы готовятся к тому, что ФРС США, как и ЕЦБ, снизит ставки в мае. На развивающихся рынках цикл процентных ставок уже приблизился к снижению.

На рынке давно устоялся способ заработка на разнице процентных ставок в виде покупки валюты с низкой доходностью для инвестиций в высокодоходную — так называемая стратегия "керри-трейд". Учитывая длительное сохранение повышенных ставок, фунт явно подходит для ее реализации.

"Фунт получил существенную поддержку от стратегии керри-трейд. Это один из лучших по динамике вариантов для этой стратегии в G10, поскольку наши процентные ставки, как ожидается, будут оставаться повышенными боле долгий срок", — отметила аналитический директор XTB Кэтлин Брукс.

В 2023 году фунт по динамике против доллара США занял второе место среди валют, набрав 5,2% и уступив лишь швейцарскому франку. Его динамика была несравнимо лучше падения на 15% в 2016 году, когда случился Brexit, или снижения на 11% в 2022 году, когда предложенный премьер-министром Лиз Трасс проект бюджета вызвал кризис на британских рынках.

В этом году фунт пока снизился против доллара меньше, чем остальные ключевые валюты, потеряв только 0,7%. Главный аутсайдер — японская иена с отрицательной доходностью — упала на 5,75%.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании составляет 4,1% и входит в число наиболее высоких среди гособлигаций G10. Выше доходность только у 10-летних казначейских облигаций США и 10-летних гособлигаций Новой Зеландии.

Согласно данным LSEG, средняя разница между доходностью 10-летних британских гособлигаций и гособлигаций остальных стран G10 сейчас составляет 110 базисных пунктов в пользу первых, тогда как за последние 10 лет средняя премия составляла всего 20 б. п.

Валютный стратег Bank of America Камал Шарма недавно заметил, что его банк рекомендует инвесторам, для которых фунт является основной валютой, рассмотреть возможность увеличения хеджирования.

"Учитывая одни из самых высоких ставок в G10 и наши прогнозы относительно того, что Банк Англии медленнее всех будет возвращаться к нормальной политике, ситуация, в теории, должна быть благоприятной для опережающей динамики валюты", — написал он.

Как добавил Шарма, валюты, которые часто применяются при стратегии керри-трейд, например, иена и швейцарский франк, продолжают отставать. Франк в 2024 году потерял 4%.

Торги на базе подхода керри-трейд можно отследить по еженедельным данным о позициях от Комиссии срочной биржевой торговли США. Согласно этим данным, трейдеры имеют длинные позиции по фунту на 2,71 млрд долларов, что является одним из наиболее высоких значений за 10 лет.

Если не брать в расчет евро, который является наиболее популярным вариантом пары для доллара и может исказить картину, по фунту в паре с долларом зафиксированы максимальные бычьи позиции среди валют G10. Рядом расположилось мексиканское песо, получающее поддержку от процентной ставки, равной 11,25%.

Ставка на иену против новозеландского доллара всегда была одним из наиболее популярных вариантов керри-трейд. Но ликвидность у новозеландского доллара гораздо ниже, чем у фунта, а при волатильных торгах это может быть сопряжено с дополнительным риском.

Согласно последним данным Банка международных расчетов, на фунт приходится около 13% дневного оборота на валютном рынке, тогда как на новозеландскую валюту — около 1,7%.