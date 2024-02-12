МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Доллар США растет против евро и других основных валют в понедельник. Инвесторы ждут выхода во вторник данных по инфляции в США, которые могут пролить свет на то, когда Федеральная резервная система начнет понижать процентные ставки.

Индекс доллара, отслеживающий курс валюты США против других шести основных валют, вырос на 0,25% до 104,23. Рынок ожидает, что выходящий во вторник индекс потребительских цен (CPI) США придаст ФРС еще больше уверенности в том, что инфляция снижается к целевому уровню 2%.

В четверг выйдут данные по розничным продажам за январь. Ожидается, что продажи немного упали, что также подтвердит замедление инфляции и ограничит рост доходности казначейских облигацицй и доллара США, говорит Марк Чэндлер, главный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.

"Низкие показатели инфляции и розничных продаж должны укрепить уверенность ФРС в том, что инфляция приближается к целевому уровню", — говорит он, добавляя, что председатель ФРС Джером Пауэлл использует эти данные для оценки перспектив инфляции.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,2%, по 1,07595.

Евро упал 10-дневного максимума, достигнутого в ходе утренних торгов. Евро завершил прошлую неделю с небольшим ростом, немного восстановившись после устойчивого снижения в 2024 году. В среду выйдут новые оценки роста ВВП еврозоны в 4-м квартале, которые могут определить дальнейшее направление пары.

Изменения в прогнозах относительно сроков и скорости понижения процентных ставок в США, где наблюдается замедление инфляции, являются последнее время важным драйвером валютных рынков.

После выхода ранее в феврале сильных данных по рабочим местам в США трейдеры почти исключили из котировок понижение ставки ФРС в марте. При этом они считают более вероятным, что в мае ставка будет снижена, а не оставлена на прежнем уровне.

Аналитики ожидают, что базовый CPI США в январе вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,8% по сравнению с январем прошлого года.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,10% по 1,2613.

Трейдеры также продолжают следить за японской иеной, чья динамика обычно сильно зависит от изменений в процентных ставках. В конце прошлого года иена резко укрепилась, поскольку рынки начали учитывать в котировках раннее понижение ставок в США. С тех пор иена ослабла на фоне смещения на более позднее сроки предполагаемого начала смягчения политики ФРС.

Японская иена ослабла на 0,07% до 149,43 за доллар США.

Биткоин вырос на 4,43% до 49649 долларов, самого высокого уровня с декабря 2021 года.