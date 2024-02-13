МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Во вторник пара доллар США/японская иена торговалась около психологически важного уровня 150, сохраняя устойчивость перед выходом данных по инфляции в американской экономике. Биткоин поднялся до максимума более чем за два года.

Торги в Азии были малоактивными, так как рынки континентального Китая и Гонконга не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, а трейдеры сохраняют осторожность в ожидании данных по инфляции в крупнейшей экономике мира.

Пара доллар/иена поднималась до 149,58, приблизившись к уровню 150, достижение которого, по словам аналитиков, может спровоцировать попытки властей Японии поддержать свою валюту.

С начала этого года иена опустилась против доллара более чем на 5%, находясь под постоянным давлением со стороны понижения оценки инвесторами размеров и сроков смягчения политики ФРС.

Давление на иену оказывают также признаки того, что Банк Японии не будет агрессивно ужесточать условия финансирования, даже если в этом году откажется от негативных ставок.

"Отчасти это зависит от доходности, — сказал аналитик IG Тони Сикамор. — В этом году доходность в США близка к максимальной, естественно, это поддерживает пару доллар/иена".

По его словам, при низкой волатильности рынка инвесторы увеличивают объемы рискованных активов в своих портфелях, а также более активно осуществляют сделки на разнице доходностей, что тоже поддерживает пару.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,38%, до 0,6105, после выхода данных, которые показали, что в 1-м квартале инфляционные ожидания в Новой Зеландии снизились до минимума более чем за два года.

Пара евро/доллар США торговалась со снижением на 0,04%, по 1,0767, а пара британский фунт/доллар США опустилась на 0,1%, до 1,26165.

Вышедшие в последнее время сильные данные США, особенно сенсационный отчет по числу рабочих мест, укрепили уверенность участников рынка в том, что ФРС долго будет удерживать ставки на высоких уровнях.

Сейчас инвесторы ожидают, что ключевая ставка в этом году будет понижена на 110 базисных пунктов, а в конце прошлого года они ожидали понижения на 160 базисных пунктов.

В опубликованном в понедельник отчете Резервного банка Нью-Йорка об ожиданиях потребителей сказано, что прогнозы инфляции на год и на пять лет вперед остались без изменений, на уровнях 3% и 2,5% соответственно. Прогноз инфляции на три года вперед был понижен до минимума с марта 2020 года 2,4% с 2,6%. Отчет был подготовлен по результатам проведенного в январе опроса.

"Очевидно, что доллар получает поддержку со стороны выходящих в последнее время сильных данных", — сказал старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

"Такой уровень силы экономики не наблюдается ни в Европе, ни где-либо в Азии, — добавил он. — Определенно, это повышает привлекательность доллара".

Индекс доллара поднялся на 0,04%, до 104,19.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,18%, до 0,65195.

Биткоин поднимался до максимума с декабря 2021 года 50 383 доллара и второй день подряд торгуется выше 50 000.

С начала года он вырос почти на 18% при поддержке принятого в январе решения регулятора разрешить биткоин-ETF.

По словам аналитиков, в последнее время росту биткоина способствует ожидаемое уменьшение вдвое вознаграждение за майнинг блока биткоина.

Тони Сикамор из IG сказал, что ожидания понижения процентных ставок поддерживают биткоин, но этим нельзя объяснить его сильный рост на последних четырех-пяти сессиях.

"Думаю, в большей степени это объясняется понижением вознаграждения… и некоторым притоком ETF", — сказал он.