МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доллар США торговался около трехмесячных максимумов против других основных валют в среду. После выхода во вторник превысивших прогноз рынка данных по инфляции в американской экономике трейдеры умерили ожидания понижения ставок ФРС, и это поддерживает доллар.

Против японской иены он впервые с 17 ноября поднялся выше 150, что заставило высокопоставленного представителя Министерства финансов Японии намекнуть на возможность интервенций в случае продолжения "быстрого" и "спекулятивного" снижения иены.

Годовой рост индекса потребительских цен (CPI) в январе составил 3,1% при прогнозе роста на 2,9%.

После выхода этих данных разработанный LSEG индикатор показывает, что инвесторы не учитывают в котировках понижения ставок ФРС в марте, а вероятность смягчения условий финансирования в мае оценивают менее чем в 50%.

"Представители ФРС говорили, что ждут данных, которые укажут на замедление инфляции, но этот отчет не подтвердил их предположение", — сказал старший дилер Convera Джеймс Найвтон.

По его словам, трейдеры будут следить, не выскажется ли управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда о негативном воздействии слабости иены на экономику. В центре внимания находятся и запланированные на эту неделю выступления представителей ФРС, в которых могут прозвучать оценки данных по инфляции.

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда сказал в среду, что власти "внимательно и настороженно следят за динамикой валют" и "при необходимости примут соответствующие меры".

По его словам, "в последнее время динамика была быстрой", и это "может негативно отразиться на экономике". Текущее "ослабление иены отражает как фундаментальные факторы, так и спекулятивные действия", добавил он.

Пара доллар/иена обычно торгуется в зависимости от доходности долгосрочных казначейских облигаций США. Во вторник доходность десятилетних обязательств резко выросла, а в среду обновила максимум за два с половиной года 4,332%.

С начала этого года пара доллар/иена выросла более чем на 6%.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 104,77, недалеко от достигнутого во вторник трехмесячного максимума 104,96.

Пара евро/доллар торговалась без изменений, по 1,0714, после снижения до минимума за три месяца 1,07005 на предыдущей сессии.

Пара британский фунт/доллар США находилась близко к уровню закрытия вторника, на 1,25995, а на предыдущей сессии она потеряла 0,3%. Тем не менее она не опустилась до недавних минимумов благодаря сильным данным Великобритании, которые говорят о том, что Банк Англии будет понижать ставки медленнее, чем другие ключевые центральные банки.

Австралийский доллар поднялся на 0,19%, до 0,6466 доллара США, восстановившись от достигнутого во вторник трехмесячного минимума 0,6443.

Биткоин тоже частично восстановился после падения на предыдущей сессии ниже 50 000 долларов, до 48,325 долларов, и на момент написания статьи торговался 49 580 долларов. От минимума 23 января он подскочил на 31% и во вторник, до выхода данных по инфляции в США, поднимался до двухлетнего максимума 50 385 долларов.

"Биткоин смог вырасти выше 50 000 долларов впервые с 2021 года, но ему подставил подножку этот ужасный отчет по инфляции", — казал аналитик OANDA Крейг Эрлам.

По его мнению, влияние этого отчета будет краткосрочным и не сильно подавит спрос на криптовалюту.