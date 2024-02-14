ДУШАНБЕ, 14 фев — ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах Таджикистана снизилась в 2023 году к 2022 году, а рубля, наоборот, увеличилась, сообщил журналистам председатель Нацбанка Таджикистана Фирдавс Толибзода. Эксперты рассказали, какую выгоду даст цифровой рубль во внешней торговле

"Расчеты с зарубежными партнерами за минувший год в российских рублях увеличились, а в долларах снизились. В финансовом секторе Таджикистана за минувший год 47% составили расчеты в российских рублях, 2% — в сомони, остальные — в долларах", — отметил он.

По его словам, в целом в финансовом секторе Таджикистана идет курс на дедолларизацию в валютных расчетах.