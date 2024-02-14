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Таджикистан нарастил долю рубля в международных расчетах
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Доля доллара в международных расчетах Таджикистана снизилась в 2023 году к 2022 году, а рубля, наоборот, увеличилась, сообщил журналистам председатель Нацбанка Таджикистана... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДУШАНБЕ, 14 фев — ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах Таджикистана снизилась в 2023 году к 2022 году, а рубля, наоборот, увеличилась, сообщил журналистам председатель Нацбанка Таджикистана Фирдавс Толибзода.
"Расчеты с зарубежными партнерами за минувший год в российских рублях увеличились, а в долларах снизились. В финансовом секторе Таджикистана за минувший год 47% составили расчеты в российских рублях, 2% — в сомони, остальные — в долларах", — отметил он.
По его словам, в целом в финансовом секторе Таджикистана идет курс на дедолларизацию в валютных расчетах.