МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, сообщил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. Италия отказалась наносить удары по Йемену, сообщили СМИ

"Мы решили запустить (систему — ред.) на пробный период только для членов торговой палаты", — сказал Пелаццо в беседе с агентством.

Он добавил, что тестовый режим продлится около трех месяцев, после которого на основе экспертизы торговая палата будет решать, запускать ли механизм для всех российских компаний.

По словам главы торговой палаты, ее членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счета в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.