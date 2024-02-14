2024-02-14T15:50:00+03:00
2024-02-14T15:56:31+03:00
2024-02-14T15:50:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240214/843068034.html
Итало-российская торговая палата запустила тестовую оплату рублями
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за рубли итальянские... ПРАЙМ, 14.02.2024
валюта, рынки, новости, россия, италия, торговая площадка, рубли
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458210.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458210.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458209.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/81/841458197.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/81/841458197.jpg
https://1prime.ru/society/20240112/842783107.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, сообщил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
"Мы решили запустить (систему — ред.) на пробный период только для членов торговой палаты", — сказал Пелаццо в беседе с агентством.
Он добавил, что тестовый режим продлится около трех месяцев, после которого на основе экспертизы торговая палата будет решать, запускать ли механизм для всех российских компаний.
По словам главы торговой палаты, ее членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счета в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.