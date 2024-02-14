МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доллар США торговался около трехмесячных максимумов против других основных валют в среду. После выхода во вторник превысивших прогноз рынка данных по инфляции в американской экономике трейдеры умерили ожидания понижения ставок ФРС, и это поддерживает доллар.

Представленные во вторник данные указывали на рост индекса потребительских цен (CPI) США в январе на 3,1 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Участники рынка ожидали, что показатель составит2,9%. Теперь трейдеры не видят вероятности начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в марте и оценивают возможность подобного развития событий в июне как 53%, согласно данным ME Group.

Индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты против корзины других шести валют, торговался с повышением на 0,05%, по 104,91, ранее достигнув нового трехмесячного максимума 104,97.

"Высокая инфляция закрыла дверь для понижения ставок ФРС в марте. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) будет более важным, но теперь разговор идет о мае или июне, как о начале цикла смягчения политики, если только не произойдет эскалации рисков в банковской сфере", — сказала Чару Чанана из Saxo Bank.

"Устойчивость доллара США теперь еще более высока, так как риск того, что Швейцарский национальный банк или Европейский центральный банк снизят ставки раньше, чем ФРС, может усилиться", — добавила она.

Доллар вырос против фунта на 0,35%, до 1,2548, ранее достигнув 8-дневного максимума. Представленные данные свидетельствовали о том, что темпы инфляции в Великобритании в январе не ускорились. Вероятно, это ослабит давление на Банк Англии и позволит ему удерживать ставки на текущих уровнях в течение более длительного времени.

Годовая инфляция в Великобритании в январе оставалась без изменений по сравнению с декабрем и составила 4%. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали ускорение до 4,2%.

"Эффект базы сравнения в следующие четыре месяца обеспечит весьма резкое торможение годовой инфляции", — сказал Майкл Меткалф из State Street Global Markets.

"Этого может оказаться достаточным, учитывая показатель января, чтобы привести инфляцию довольно близко к целевому уровню Банка Англии и позволить центральному банку начать цикл смягчения в июне", — добавил он.

На рынке видят 51%-ю вероятность снижения ставок Банка Англии в июне и 75%-ю вероятность еще одного сокращения в августе, согласно данным LSEG.

Пара доллар/иена снизилась в среду, после того как высокопоставленные представители правительства Японии осудили стремительное и носящее спекулятивный характер ослабление иены.

"Мы более пристально отслеживаем ситуацию на рынке, — сказал министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. — Быстрое изменение курса нежелательно для экономики".

Однако он не ответил на вопрос о возможной интервенции на валютный рынок.

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда сказал в среду, что "при необходимости примут соответствующие меры".

Пара упала на 0,1%, до 150,60, оставаясь недалеко от 3-месячного максимума, достигнутого во вторник. Доллар укрепился примерно на 10 иен с начала года.

В 2022 году власти Японии трижды осуществляли интервенцию на валютном рынке, когда иена упала до 32-летнего минимума против доллара, на уровне 153. Правительство продавало доллары и покупало национальную валюту.

Евро торговался почти без изменений, несмотря на вышедшие данные. Пара евро/доллар снизилась на 0,06%, до 1,0702, ранее обновив 3-месячный минимум 1,0695.

Занятость в еврозоне в 4-м квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Опрошенные Reuters аналитики ожидали повышения на 0,2% по сравнению с 3-м кварталом и на 1,1% по сравнению с 3-м кварталом 2022 года.

Темпы роста экономики еврозоны в последние три месяца 2023 года оставались без изменений по сравнению с предыдущим кварталом и ускорились на 0,1% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года.

Биткоин прибавил 3,1%, до 51 230 долларов, торгуясь вблизи максимума с конца декабря 2021 года. Он восстановился на 34% от минимума, достигнутого 23 января.