МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных выросла: например, рубль достиг максимума с 2020 года, увеличившись в 1,5 раза, подсчитало РИА Новости на основании турецких статистических данных. Таджикистан нарастил долю рубля в международных расчетах

Объемы турецкого товарооборота по итогам декабря 2023 года достигли 52 миллиардов в долларовом выражении, где 23 миллиарда пришлись на экспорт, а 29 миллиардов — на импорт. Во всем этом объеме на мировые резервные валюты — доллар, евро, фунт стерлингов, японскую йену и швейцарский франк пришлось 93% товарооборота, а на другие, национальные валюты — лишь 7%.

При этом, в последний месяц прошлого года, по отношению к таким же периодам предыдущих лет, доля резервных валют упала до минимальных значений с 2016 года. Тогда доля пятерки основных валют составляла 92,7%, и с тех пор она не опускалась ниже 94%. А вот доля нацвалют, напротив, достигла максимума и впервые с 2016 года преодолела порог в 6%.

При этом российский рубль среди национальных валют в декабре показал заметный рост: его доля выросла в 1,5 раза до 0,28%. Это максимум за все время наблюдений, которое отражается в статистике — с 2013 года.

Также заметный рост показали чешская крона — в 1,5 раза, юань, кувейтский динар и австралийский доллар — в 2,1-2,6 раза. Сильнее всего выросли доли дирхама ОАЭ — в 6,7% раза, новозеландского доллара — 17,52 раза и саудовского риала — в 263 раза.