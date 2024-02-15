МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доллар США торговался в узком диапазоне в четверг, в то время как участники рынка размышляли о том, когда ФРС начнет понижать ставки, и оценивали заявления руководителей центрального банка.

Иена удержалась выше трехмесячного минимума против доллара США хотя, вышедшие в четверг данные неожиданно показали, что в конце прошлого года экономка Японии находилась в рецессии.

В январе по сравнению с январем прошлого года индекс потребительских цен в США вырос на 3,1% при прогнозе роста на 2,9%. Эти данные заставили инвесторов отодвинуть ожидаемый срок первого понижения ставок ФРС на середину года.

Индикатор FedWatch показывает, что рынки не учитывают в котировках вероятность смягчения денежно-кредитной политики в марте, а месяц назад они оценивали такую вероятность в 77%. Трейдеры также с вероятностью около 60% ожидают, что и в мае ФРС оставит ставки на текущих уровнях.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал в среду, что ФРС остается на пути к целевому уровню инфляции в 2%. По его словам, даже если в ближайшие месяцы рост цен будет немного превышать прогнозы, центральному банку не следует надолго откладывать понижение ставок.

Заместитель председателя ФРС Майкл Барр сказал, что путь к инфляции в 2% "может оказаться тернистым".

"Центральный банк применяет долгосрочный подход, на пути к инфляции в 2% могут быть неудачи, и заявления ее руководителей после выхода данных подтверждают это", — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Индекс доллара консолидировался ниже достигнутого в среду трехмесячного максимума 104,97 и на момент написания статьи находился на 104,6.

Позднее в четверг выйдут данные по розничным продажам в США за январь.

Пара доллар/иена оставалась ниже максимума за три месяца 150,88, до которого поднималась во вторник. Давление на нее оказали сделанные в среду заявления представителей властей Японии, обеспокоенных "быстрой" динамикой своей валюты.

Несмотря на вышедшие в четверг данные, показавшие, что вопреки прогнозам ВВП Японии сократился в 4-м квартале, иена укрепилась против доллара на 0,31%, и пара торговалась по 150,15.

По словам аналитика Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг, тот факт, что экономика Японии находилась в рецессии, почти не отразилась на паре, а предстоящие весной переговоры об оплате труда более существенно повлияют на перспективы политики Банка Японии и иены.

"Конечно, рынки по-прежнему учитывают в котировках высокую вероятность повышения ставок Банка Японии в апреле, несмотря на снижение ВВП", — сказала она.

Вместе с тем склонность доллара к росту, видимо, сохранится в результате ослабления ожиданий смягчения политики ФРС, добавила Конг.

"По нашему мнению, дальнейшие вербальные интервенции Банка Японии могут оказать на пару доллар/иена только временное воздействие", — сказала аналитик.

Пара австралийский доллар/доллар США ненадолго снизилась после выхода неожиданно слабого отчета по занятости, а на момент написания статьи торговалась почти без изменений, по 0,64895.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6084.

Британский фунт понизился после того, как макроданные показали, что экономика Великобритании во 2-й половине 2023 года вступила в фазу рецессии.

На момент написания обзора фунт опустился на 0,06% до 1,25580 доллара США.

Пара евро/доллар торговалась без изменений, по 1,0729.

Биткоин поднялся на 0,45%, до 52 008,20 доллара. В течение сессии он достигал уровня 52 544,76 доллара, превышая максимум за 25 месяцев 52 079 долларов, достигнутый в среду, когда впервые с 1 ноября сумма капитализация этой криптовалюты превысила 1 трлн долларов.