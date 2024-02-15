ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. В Федеральной резервной системе (ФРС) не видят значительного числа альтернатив американской валюте в мировой финансовой системе, которыми могли бы воспользоваться противники США, а также не считают санкции Вашингтона поводом для ослабления привлекательности доллара, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. МВФ: уровень долга во многих странах рекордно вырос за последние 50 лет

"Некоторые комментаторы утверждают, что санкции США и их союзников против России <…> могут сделать доллар менее привлекательным в качестве резервной валюты для геополитических противников. Однако на практике у противников США мало альтернатив доллару", — говорится в опубликованном ФРС тексте выступления Уоллера.

Как отметил представитель Федрезерва, другие резервные валюты, включая евро, японскую йену и британский фунт, выпускаются близкими союзниками США, которые также участвуют в санкциях против России.

Кроме того, по мнению Уоллера, беспокойство возможным ударом по роли доллара также связано с геоэкономической фрагментацией, при которой торговые и финансовые потоки перестраиваются и ограничиваются внутри блоков стран-союзников.

"Этот сценарий звучит тревожно, но на текущий момент те тенденции, которые кажутся соответствующими фрагментации, в значительной степени объясняются конкретными политическими действиями", — добавил он.

В частности, представитель ФРС привел в пример обострение торговых отношений между США и Китаем в последние годы. Уоллер подчеркнул, что несмотря на перераспределение торговых потоков между странами, в конечном итоге счета за эти торговые потоки по-прежнему выставляются в основном в долларах.

"Я не ожидаю, что доллар потеряет свой статус мировой резервной валюты в ближайшем будущем, и даже не увижу значительного снижения его превосходства в торговле и финансах", — резюмировал он.

В феврале президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил о том, что доля расчетов в долларах во внешней торговле РФ снизилась до 13% против порядка 50% до 2022 года, виной этому стала недальновидная политика США.

Российский лидер напомнил, что решение США ограничить расчеты в долларах стало "полной дурью" с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов и американских налогоплательщиков, поскольку наносит удар по их собственной экономике и подрывает мощь Штатов в мире.