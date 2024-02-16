АНКАРА, 16 фев — ПРАЙМ. Участника рынка, опрошенного Центральный банком Турции, прогнозируют инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40, пишет газета Turkiye. Турция получила рекордную прибыль от туризма в 2023 году

"Согласно данным опроса участников рынка Центрального банка за февраль, прогноз инфляции на конец года составил 42,04%, а прогноз курса доллара — 40 TL", — сообщило издание.

Турецкая валюта имеет ярко выраженную тенденцию к ослаблению. Так, в начале февраля доллар побил исторический рекорд стоимости по отношению к ней (с учётом деноминации в 2005 году), превысив отметку в 30 лир.

На такую динамику во многом влияет высокая инфляция в стране. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов, занимающихся инфляцией, ENAG, оценивает инфляцию в 129,11%.

Тем временем новый управляющий центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%.

Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится почти вдвое — до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45% с 42,5%.