МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американский доллар укрепился в пятницу и нацелен завершить ростом пятую неделю подряд. Инвесторы анализируют последние экономические данные США и обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система начнет понижать процентные ставки в июне. Японская иена стабилизировалась около ключевой отметки 150 иен за доллар.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, к моменту написания статьи вырос на 0,13%, до 104,40. В четверг он снизился на 0,4%. По итогам недели индекс может прибавить 0,3%, отметившись ростом по итогам пятой недели подряд.

Доллар ослаб в четверг после выхода неоднозначных данных. Розничные продажи в США в январе упали сильнее, чем ожидалось, тогда как данные по заявкам на пособие по безработице указали на сохранение недостатка предложения на американском рынке труда.

"Мы видим некоторые признаки ослабления активности в США, и на этом фоне импульс роста доллара немного угас", — говорит валютный стратег-аналитик OCBC Кристофер Вонг.

"Если рост индекса цен производителей (PPI), который выйдет сегодня, окажется ниже ожиданий, доллар может снизиться, — отмечает он. — Однако в целом волатильность валютных рынков будет определяться прогнозами рынка относительно срока первого понижения ставок ФРС и масштабов такого понижения".

Череда сильных экономических данных США разрушила ожидания скорого и существенного понижения процентных ставок ФРС. Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность понижения ставок в июне в 80%.

В конце 2023 года в рыночных котировках учитывалось, что смягчение денежно-кредитной политики ФРС начнется в марте, а за 2024 год ключевая ставка будут понижена на 160 базисных пунктов. Сейчас трейдеры ожидают, что за год центральный банк понизит ставку на 94 базисных пункта, что уже ближе к собственному прогнозу ФРС, предполагающему понижение на 75 базисных пунктов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал в четверг, что, хотя ФРС и достигла значительного прогресса в ослаблении инфляционного давления, сохраняющиеся угрозы мешают ему поддержать понижение процентных ставок.

Японская иена снизилась на 0,22% против доллара США, до 150,26 иены за доллар. Пара торгуется около отметки 150, которую трейдеры считают пороговой для возможных интервенций по поддержке национальной валюты со стороны японских властей.

Пока такие интервенции носят вербальный характер. Так, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки недавно отметил, что у ослабления иены есть положительные и отрицательные стороны, однако его "больше беспокоят" негативные аспекты слабости национальной валюты.

"Снижение действенности вербальных интервенций может потребовать от японских властей принятия практических мер для замедления темпа ослабления иены, если доходность казначейских бумаг США будет продолжать расти", — говорит валютный стратег-аналитик InTouch Capital Markets Киран Уильямс.

С начала года иена, очень чутко реагирующая на изменение процентных ставок и доходности гособлигаций в США, снизилась на 6%, чему способствовала корректировка трейдерами прогнозов сроков и масштабов понижения ставок ФРС. Теперь на рынках ожидают, что понижения начнутся позже и будут менее существенными в текущем году.

Вышедшие в четверг данные неожиданно показали, что экономика Японии оказалась в рецессии в конце прошлого года. Кроме того, Япония уступила Германии титул третьей крупнейшей экономики мира. Это усилило сомнения относительно сроков перехода Банка Японии к сворачиванию проводившейся десятилетие крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Между тем источники, осведомленные о происходящем в японском центральном банке, сообщили Reuters, что намерение отказаться от отрицательных процентных ставок в ближайшие месяцы сохраняется. Правда, ввиду слабости внутреннего спроса, Банк Японии, вероятно, будет ждать дополнительных данных о росте зарплат, прежде чем начинать действовать.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал в пятницу, что центральный банк изучит целесообразность сохранения мер денежно-кредитного стимулирования, включая отрицательные процентные ставки, когда будет видна перспектива стабилизации инфляции на целевом уровне.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,11%, по 1,0761, недалеко от достигнутого ранее на этой неделе трехмесячного минимума 1,0695. Пара может завершить неделю небольшим снижением.

Пара британский фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,15, по 1,2582. По итогам недели она, вероятно, потеряет 0,4%. Инвесторы ждут выхода январских данных по розничным продажам в Великобритании, которые предположительно упали на 1,4% по сравнению с январем прошлого года.

Вышедшие в четверг данные показали, что в конце 2023 года британская экономика находилась в рецессии. Это укрепило предположения о том, что Банк Англии начнет понижать ставки в текущем году. Трейдеры теперь оценивают размер понижений ставок Банка Англии в 2024 году в 73 базисных пункта. В начале недели они оценивали его в 60 базисных пунктов.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,08%, до 0,65195, а пара новозеландский доллар/доллар США — на-0,16%, до 0,60965.