МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Бизнес пожаловался на крупные потери при продаже валютной выручки

"Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. На наш взгляд, важность меры по обязательной продаже валютной выручки для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам", — сказала она на пресс-конференции.

"Основные эффекты были от повышения ключевой ставки, от ужесточения денежно-кредитной политики, которая была предпринята нами… Именно повышение ключевой ставки повысило привлекательность сбережений в рублях, а не в валюте и сдержало также раскручивание спирали роста на импорт", — добавила она.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на шесть месяцев для ряда компаний-экспортеров обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Эти экспортеры также обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Контроль за соблюдением правил осуществляют специалисты Росфинмониторинга.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в КоАП РФ, предполагающих штрафы за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки и нарушение порядка продажи. Предполагалось, что штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Нормы хотели распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября прошлого года. Однако в феврале комитет Госдумы исключил новацию из законопроекта, сочтя ее преждевременной.