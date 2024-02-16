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2024
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В ЦБ заявили об отсутствии дефицита юаней на российском рынке
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Дефицита юаней на российском рынке нет, но периоды волатильности бывают, как это было раньше с долларами и евро, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по... ПРАЙМ, 16.02.2024
валюта, рынки, экономика, новости, россия, цб, юань, дефицит, волатильность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Дефицита юаней на российском рынке нет, но периоды волатильности бывают, как это было раньше с долларами и евро, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Никакого дефицита юаней нет, на наш взгляд. Но, действительно, у нас бывают периоды волатильности на юаневом рынке, спроса на юаневую ликвидность, особенно вот это было и в преддверии Нового года в Китае. Такая волатильность была и раньше — по долларам и по евро. Для этого у нас есть инструменты, валютные свопы, вот есть по юаням такой инструмент, он вполне работает, поэтому здесь проблем не видим", — сообщила она.
Ранее в ЦБ заявили, что юань занял более половины в структуре биржевых валютных торгов, но на внебиржевых торгах его доля снизилась до 33,6%.