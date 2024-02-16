МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Дефицита юаней на российском рынке нет, но периоды волатильности бывают, как это было раньше с долларами и евро, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Юань занял более половины в структуре валютных торгов в РФ, заявили в ЦБ

"Никакого дефицита юаней нет, на наш взгляд. Но, действительно, у нас бывают периоды волатильности на юаневом рынке, спроса на юаневую ликвидность, особенно вот это было и в преддверии Нового года в Китае. Такая волатильность была и раньше — по долларам и по евро. Для этого у нас есть инструменты, валютные свопы, вот есть по юаням такой инструмент, он вполне работает, поэтому здесь проблем не видим", — сообщила она.

Ранее в ЦБ заявили, что юань занял более половины в структуре биржевых валютных торгов, но на внебиржевых торгах его доля снизилась до 33,6%.