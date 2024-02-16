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2024
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Набиуллина раскрыла влияние текущей ДКП на курс рубля
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Текущая жесткая денежно-кредитная политика оказывает стабилизирующее влияние на курс рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наша жесткая денежно-кредитная политика... ПРАЙМ, 16.02.2024
валюта, рынки, финансы, новости, эльвира набиуллина, дкп, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Текущая жесткая денежно-кредитная политика оказывает стабилизирующее влияние на курс рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Наша жесткая денежно-кредитная политика оказывает стабилизирующее влияние и на курс (рубля — ред.). Поэтому мы здесь имеем и этот косвенный эффект, стабилизируя курс, тем самым уменьшаем риски влияния этого фактора на инфляционные ожидания", — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.