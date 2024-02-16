МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Текущая жесткая денежно-кредитная политика оказывает стабилизирующее влияние на курс рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Перенос летнего ослабления рубля в цены завершен, заявила Набиуллина

"Наша жесткая денежно-кредитная политика оказывает стабилизирующее влияние и на курс (рубля — ред.). Поэтому мы здесь имеем и этот косвенный эффект, стабилизируя курс, тем самым уменьшаем риски влияния этого фактора на инфляционные ожидания", — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.