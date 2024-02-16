МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу укрепился после двухдневного снижения и может завершить в плюсе пятую неделю подряд. Инвесторы стали сдержаннее в прогнозах снижения процентных ставок ФРС. Японская иена стабилизировалась около ключевой отметки 150 иен за доллар.

Доллар США оказался под давлением после выхода неоднозначных американских данных. Розничные продажи в стране в январе сократились сильнее, чем ожидалось.

Позднее в ходе сессии будет опубликован индекс цен производителей США, который может пролить свет на ключевые компоненты, касающиеся сферы услуг, в индексе расходов на личное потребление — предпочитаемом ФРС показателе при оценке инфляции.

Некоторые аналитики отмечают, что восстановление американской валюты могло исчерпать себя.

Дерек Халренни, директор по анализу рынков Европы, Ближнего Востока и Африки, считает, что коррекция доллара "заметно превосходит откат доходности американских облигаций и это может означать, что есть предел для дальнейшего укрепления доллара в краткосрочной перспективе".

"Однако на фоне условий, близких к рецессии, в Европе и Японии и кризиса в сфере недвижимости Китая мы предполагаем дальнейшие повышательные риски для доллара", — добавил он.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, к моменту написания статьи вырос на 0,02% до 104,26. За последние два дня он снизился примерно на 0,6%. По итогам недели индекс может прибавить 0,18% и завершить в плюсе пятую неделю подряд.

Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанные им в феврале, и высокие экономические показатели в США вынудили инвесторов отказаться от прогнозов скорого и сильного снижения ставок ФРС.

Трейдеры, согласно CME FedWatch, теперь учитывают в ценах снижение процентных ставок в июне. Изначально отправной точкой снижения ставок ФРС считался март.

Трейдеры считают наиболее вероятным снижение ставок в этом году на 100 базисных пунктов, тогда как в конце 2023 года прогнозировали снижение на 160 б. п.

"Коррекция доллара (на этой неделе) — это очередной симптом того, что инвесторам не терпится присоединится к консенсус-прогнозу, которому не помешали недавние данные, относительно снижения ставок ФРС в какой-то момент 2024 года, — заметил Франческо Пезоле, валютный стратег ING. — Это одна из причин, по которым мы считаем, что пара евро/доллар находится вблизи поддерживающего дня, несмотря на возможность краткосрочного укрепления доллара".

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,05%, по 1,0778, однако за неделю теряет 0,55%.

В BofA подтвердили прогноз обменного курса для пары евро/доллар на конец года на уровне 1,15.

"Мы полагаем, что ЕЦБ начнет снижать ставки в те же сроки и теми же темпами (что и ФР). Мы продолжаем говорить о том, что снижение ставок ФРС важнее для рынков, поскольку будет иметь глобальные последствия и повлияет на настрой в отношении риска в целом", — заметил Атанасиос Вамвакидис, директор по валютной стратегии в BofA. В BofA считают доллар США оцененным слишком высоко.

Усиление интереса к риску обычно приводит к ослаблению доллара, который участники рынка считают активом-убежищем.

Инвесторы сосредоточены на выступлениях представителей ЕЦБ. Ранее президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что центробанк придерживается осторожной позиции в плане смягчения денежно-кредитной политики. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что ЕЦБ не стоит слишком долго тянуть с первым снижением, а Изабель Шнабель заметила, что вялый рост производительности может замедлить снижение инфляции.

Британский фунт в пятницу на короткий период повысился после публикации данных по розничным продажам в Великобритании. Продажи в январе росли самыми быстрыми темпами почти за три года и превзошли ожидания, но это не изменило прогнозов относительно денежно-кредитной политики Банка Англии.

Японская иена снизилась на 0,18% против доллара США до 150,16 иены за доллар. Пара торгуется около отметки 150, которую трейдеры считают пороговой для возможных интервенций японских властей в целях поддержки национальной валюты.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки недавно отметил, что у ослабления иены есть положительные и отрицательные стороны, однако его "больше беспокоят" негативные аспекты слабости национальной валюты.

"Снижение действенности вербальных интервенций может потребовать от японских властей принятия практических мер для замедления темпа ослабления иены, если доходность казначейских бумаг США будет продолжать расти", — говорит валютный стратег-аналитик InTouch Capital Markets Киран Уильямс.

С начала года иена, очень чутко реагирующая на изменение процентных ставок в США, снизилась на 6%, чему способствовала корректировка трейдерами прогнозов сроков и масштабов понижения ставок ФРС.

"Мы предполагаем, что Банк Японии начнет повышать ставки с апреля 2024 года на фоне устойчивой инфляции и высокого роста зарплат, но темпы будут на уровне 10 б. п. в квартал. Это вряд ли вернет активный импульс к использованию керри-трейд", — отметил Синитиро Кадота, главный валютный стратег Barclays Japan.

Власти Японии и состоятельные японцы, особенно пенсионеры, активно используют керри-трейд с финансированием в виде долговых обязательств в местных банках и инвестируют в активы на японском и зарубежных рынках.