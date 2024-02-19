МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Доллар США торговался устойчиво в понедельник. Вышедшие на прошлой неделе данные указали на все еще высокое инфляционное давление в американской экономике, и это вызвало у инвесторов сомнения в том, что Федеральная резервная система (ФРС) скоро начнет смягчать условия финансирования. Пара доллар/иена торговалась около психологически важного уровня 150.

Рынки США не работают в связи с празднованием Дня президентов, поэтому торги, видимо, будут малоактивными.

Последние несколько сессий доллар торгуется против иены около 150. Это заставляет представителей властей Японии активно комментировать динамику национальной валюты, а рынки — быть готовыми к интервенциям с целью ее стабилизации.

С начала года иена снизилась против доллара примерно на 6%, а понедельник укрепилась на 0,20%, и на момент написания статьи пара торговалась по 149,94. В то же время пара евро/иена находилась около трехмесячного максимума 161,925.

Представители Министерства финансов Японии "поднялись на одну ступень по ведущей к интервенциям лестнице, заявляя о нежелательности быстрой динамики валюты и угрожая принять меры, даже на торгах в других странах", сказал главный рыночный аналитик Bannockburn Global Forex Марк Чандлер.

По прогнозу главного валютного аналитика Saxo Чару Чананы, возможно, на этой неделе пара доллар/иена будет торговаться в диапазоне 148-151.

По последним еженедельным данным регулятора рынков США, инвесторы держали чистую короткую позицию по иене на максимуме за два с половиной месяца 9,2 млрд долларов США, так как с меньшей вероятностью ожидают быстрого сворачивания крайне мягкой политики Банка Японии.

Индекс доллара начал неделю почти без изменений, на уровне 104,20, после роста по итогам пяти недель подряд.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что рост цен производителей и потребительских цен в США в январе превысил прогнозы, и эти отчеты ослабили ожидания скорого понижения ставок ФРС.

Сейчас трейдеры прогнозируют, что центральный банк начнет смягчать политику в июне, а не в марте, как они полагали в начале года.

По словам аналитиков Citi, опубликованные на прошлой неделе данные подтвердили, что экономика США не совершила мягкую посадку, "и укрепили нашу уверенность в том, что не совершит". Сокращение розничных продаж, а также продолжающийся рост числа заявок на пособие по безработице указывают на ослабление экономики, отметили в Citi.

"Рост инфляции еще больше затрудняет снижение ключевой процентной ставки ФРС, что повышает вероятность рецессии", — добавили аналитики.

В среду ФРС опубликует протоколы своего январского заседания. На эту неделю также запланированы выступления нескольких представителей центрального банка.

По мнению аналитика OCBC Кристофера Вона, поддерживающие доллар факторы в основном уже учтены в котировках, и в отсутствие новых катализаторов он будет консолидироваться.

Пара евро/доллар на момент написания статьи торговалась по 1,0782, а пара фунт/доллар — с ростом на 0,16%, по 1,26205.

Британскую валюту поддерживает вышедший в пьяницу отчет, показавший, что рост розничных продаж в январе был самым сильным почти за три года, хотя эти данные почти не изменили оценки перспектив политики Банка Англии: рынки по-прежнему ожидают понижения ключевой ставки на 64 базисных пункта в этом году.

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,15%, до 0,6542, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,24%, до 0,6139.