МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник повысился после роста в течение пяти недель подряд при поддержке сильных инфляционных макроданных. Пара доллар/иена торговалась около психологически важного уровня 150.

Рынки США сегодня не работают в связи с празднованием Дня президентов, поэтому торги, видимо, будут малоактивными.

Индекс доллара, сравнивающий его динамику против шести других валют, на момент написания статьи вырос на 0,13% до 104,35, а на прошлой неделе поднялся на 0,18%.

В прошлый вторник индекс доллара поднялся до 104,97, максимума с середины ноября, после того как данные указали на более сильное, чем ожидалось, инфляционное давление в американской экономике, и это вызвало у инвесторов сомнения в том, что Федеральная резервная система (ФРС) скоро начнет смягчать условия финансирования. В четверг, тем не менее, доллар откатился вслед за тем, как статистика указала на падение розничных продаж в США в январе.

"В теории прошлая неделя должна была быть благоприятной для доллара, однако американская валюта не смогла полностью удержать прирост, — отметил Крис Тернер из ING. — Приближаемся ли мы к справедливым котировкам в плане цикла ФРС?"

Пара евро/доллар снизилась на 0,12% 1,0763 после снижения на прошлой неделе до трехмесячного минимума 1,0695. Фунт неизменен, торгуется по 1,2595 доллара.

В четверг будут опубликованы индексы менеджеров по снабжению, которые должны пролить свет на состояние экономики еврозоны и Великобритании за февраль.

Главным событием для инвесторов на этой неделе, вероятно, будет публикация в среду протоколов последнего заседания ФРС.

Инвесторы в настоящее время ожидают, что ФРС в этом году понизит процентные ставки примерно на 90 базисных пунктов, тогда как в начале февраля прогнозировали их снижение на 145 б. п.

Доллар в понедельник снизился против иены на 0,1%, пара доллар/иена торговалась по 150,08.

С начала года иена снизилась против доллара примерно на 6%, в то время как Банк Японии сохранил свою сверхмягкую денежно-кредитную политику. В результате между доходностью гособлигаций США и Японии образовался крупный разрыв, что повысило привлекательность доллара.

Падение японской валюты породило среди инвесторов предположения о том, что власти Японии могут вмешаться для поддержки иены.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на прошлой неделе вновь предупредил о "нежелательности быстрых колебаний национальной валюты".

По последним еженедельным данным регулятора рынков США, инвесторы держали чистую короткую позицию по иене на максимуме за два с половиной месяца 9,2 млрд долларов США.

Китайский юань на материковом рынке изменился незначительно, торги возобновились после длительного празднования Нового года по лунному календарю. Доходы Китая от туризма в праздничный период резко выросли. На момент написания обзора за один доллар давали около 7,1987 юаня.