МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доллар США во вторник укрепляется против большинства валют. Пара доллар США/японская иена поднялась выше отметки 150. Поддержку доллару оказывают ожидания более длительного сохранения высоких ставок в США, тогда как рецессия в японской экономике заставила рынки усомниться в том, что Банк Японии откажется от сверхмягкой денежно-кредитной политики в скором будущем.

Китай оказался в центре внимания трейдеров в начале дня после того, как Народный банк Китая понизил ключевую процентную ставку по пятилетним кредитам. Это решение было принято в дополнение к уже реализованным мерам по стимулированию спроса на заимствования и оживлению китайского рынка недвижимости. Тем не менее, юань продолжает торговаться вблизи трехмесячного минимума. Инвесторы отмечают, что для восстановления пошатнувшегося доверия к китайскому рынку необходимы дополнительные меры денежно-кредитной поддержки.

На континентальном рынке пара доллар США/китайский юань торговалась с незначительным снижением, по 7,1982. Ранее в ходе сессии она поднималась до максимума с ноября. Продажи доллара крупными государственными банками Китая во вторник помогли сдержать ослабление юаня.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2089.

"Хорошо было увидеть эти новости, — говорит главный экономист Hang Seng Bank China Дан Ван. — Это было необходимо в качестве первого шага, направленного на смягчение долгового бремени, стимулирование долгосрочных инвестиций и укрепления доверия на фондовом рынке".

"Посмотрим, продолжит ли китайский центральный банк существенные понижения ставок, поскольку разового понижения, хоть и масштабного, недостаточно, чтобы изменить ожидания рынка", — добавляет он.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,15%, до 0,6530, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,19%, до 0,61385. Валюты Австралии и Новой Зеландии восприимчивы к изменению ожиданий рынка в отношении экономики Китая, а решение по ставкам не смогло добавить инвесторам оптимизма.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,2%, до 150,42. Пара уже шестую сессию подряд поднимается выше ключевой отметки 150, что, по мнению трейдеров, может подтолкнуть японские власти к проведению интервенции для стабилизации национальной валюты.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен и цен производителей в США, что вынудило рынки снизить прогнозы относительно сроков и масштабов понижения ставок Федеральной резервной системы в этом году. Котировки фьючерсов учитывают снижение ставок ФРС всего на 90 базисных пунктов в 2024 году, тогда как в конце прошлого года масштаб понижений оценивался в 160 б.п.

Другие данные неожиданно показали, что японская экономика в 4-м квартале прошлого года пребывала в рецессии, куда ее подтолкнули слабые потребление и капиталовложения. Инвесторы теперь считают менее вероятным то, что Банк Японии в скором времени откажется от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

"Данные, поступающие сейчас из Японии, говорят нам о том, что ситуация обстоит не настолько благополучно, чтобы Банк Японии мог отказаться от отрицательных процентных ставок", — говорит старший валютный стратег-аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1,0768, а пара британский фунт/доллар США — на 0,13%, до 1,25795.

"Мы в какой-то степени застряли в этих диапазонах и ждем более значимых или существенных данных, способных изменить ситуацию в одну или другую сторону, — отмечает Катрил. — В этом контексте данные из США по-прежнему имеют первостепенное значение".

Доходность казначейских бумаг США выросла, отреагировав на последние данные по инфляции и переоценку рынками дальнейшей траектории ставок ФРС.

Доходность 10-летних гособлигаций на момент написания статьи составляла 4,3009%, а доходность двухлетних стабилизировалась на уровне 4,6463%.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, поднялся на 0,08%, до 104,37.

Опубликованные во вторник протоколы февральского заседания Резервного банка Австралии показали, что центральному банку требуется дополнительное время, чтобы убедиться в приближении инфляции к целевому диапазону, прежде чем исключить повышение ставок. Это укрепило мнение инвесторов о том, что РБА еще не скоро начнет понижать ставки.