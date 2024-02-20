МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Юань стабилизировался после падения до трехмесячного минимума в начале торгов во вторник, спровоцированного более масштабным, чем ожидалось, понижением пятилетней ставки Народного банка Китая, призванным оживить рынок недвижимости страны.

Пятилетняя ставка кредитования для первоклассных заемщиков (LPR) была снижена на 25 базисных пунктов, до 3,95% с 4,20%, тогда как LPR на один год была оставлена без изменений, на уровне 3,45%.

Неожиданно большое снижение ставки может отражать острую потребность в стимулировании кредитования на фоне слабых продаж жилья, однако самой по себе этой меры вряд ли будет достаточно, чтобы коренным образом изменить ситуацию на жилищном рынке, говорит стратег-аналитик TD Securities Алекс Лу.

"Мы полагаем, что любой позитивный импульс, который это решение может придать юаню, быстро угаснет, поскольку инвесторы хорошо понимают, какие проблемы стоят перед сектором недвижимости", — отмечает Лу.

За последний год Пекин принял целый ряд мер, направленных на оживление сектора недвижимости, составляющего четверть китайского ВВП.

Ассиметричный характер понижения пятилетней LPR предполагает, что меры стимулирования в Китае носят целевой характер, говорит главный валютный стратег-аналитик по Азии Mizuho Bank Кен Чэун. По его словам, это ослабит обеспокоенность дивергенцией денежно-кредитных политик Народного банка Китая и Федеральной резервной системы США.

"Мы сомневаемся, что снижение стоимости финансирования — единственный ингредиент, необходимый для оживления жилищного сектора", — пишут аналитики Maybank, добавляя, что более уверенное восстановление экономики оказало бы больше поддержки юаню и китайским активам в среднесрочной перспективе.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1068 против курса 7,1032, установленного в понедельник.

На открытие торгов на рынке спот пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,1930, а на момент написания статьи — по 7,1982, чуть ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В начале торгов во вторник пара доллар США/китайский юань поднималась до максимума с 20 ноября.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,208.

Индекс доллара к моменту написания статьи вырос до 104,386 с уровня закрытия предыдущих торгов 104,291.