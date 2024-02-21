МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В среду доллар США ослаб против других основных валют на фоне снижения доходности облигаций ключевых экономик. Трейдеры ждут выходящих в течение торгового дня протоколов заседания ФРС.

Пара доллар/иена отступила от максимума за три месяца, опустилась ниже важного уровня 150 и на момент написания статьи торговалась по 149,97.

Ранее участники рынка считали, что рост пары выше 150 может спровоцировать интервенции властей Японии.

Ослабление доллара последовало за снижением доходности казначейских облигаций США и долговых обязательств других ключевых стран.

Вышедшие во вторник слабые данные по инфляции в Канаде и по росту зарплат в еврозоне обусловили снижение доходности в этих экономиках.

Пара доллар США/канадский доллар немного снизилась и торговалась по 1,35085, а пара евро/доллар США поднялась на 0,06%, до 1,0814.

Индекс доллара отступил на 0,05%, до 103,99.

"Ожидаемые рынками изменения денежно-кредитной политики все меньше соответствуют уровням экономической активности в экономиках Большой десятки", — сказала старший валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули.

Тем не менее выходящие в среду протоколы январского заседания ФРС могут прояснить перспективы процентных ставок в США.

"Главным выводом из протоколов ФРС должен стать вывод о том, что время инициировать понижение ставок еще не настало", — сказал экономист Mizuho Bank Вишну Варатан.

Сейчас трейдеры усчитывают в котировках понижение ключевой ставки ФРС в этом году на 90 базисных пунктов.

Пара британский фунт/доллар США поднялась на 0,11%, до 1,2634, но не дотянула до достигнутого во вторник недельного максимума 1,2668. От этого уровня она отступила после сигнала управляющего Банка Англии Эндрю Бейли о склонности к мягкой политике.

Бейли сказал во вторник, что его устраивает учет инвесторами понижения ставок в этом году, но отметил признаки восстановления британской экономики после рецессии во второй половине прошлого года.

Эти заявления спровоцировали ослабление фунта против евро и снижение доходности британских облигаций.

"Сигнал Бейли о склонности к мягкой политике был сильнее, чем прежде, и это оказало небольшое давление на фунт, — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. — Мы по-прежнему считаем, что Банк Англии начнет цикл понижения ставок в августе".

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,27%, до 0,6567, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,4%, до 0,61905.

Вышедшие в Австралии в среду данные по зарплатам за декабрь совпали с прогнозом и почти не оказали воздействия на валюту.

Юань восстановился до максимума почти за три недели при поддержке ослабления доллара США и роста фондового рынка Китая. На момент написания статьи на континентальном рынке пара доллар/юань торговалась по 7,1863, а на оффшорном — по 7,1886.