МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) с 21 февраля меняет валютные правила для снижения спроса на доллар на безналичном рынке, следует из соответствующего сообщения центробанка и материала издания "Страна.ua". В Германии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине

"Национальный банк оптимизирует ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка. Так, с 21 февраля 2024 года заработают изменения по ряду направлений", — говорится в сообщении Нацбанка. Там же добавляется, что "уточнены условия покупки валюты бизнесом", а также "уточнены особенности валютного надзора со стороны банков за предельными сроками расчетов по экспортным операциям".

В Telegram-канале "Страна.ua" поясняется, что такие правила меняются, чтобы "снизить спрос на доллар". "После вчерашней девальвации гривны Нацбанк пытается снизить спрос на доллар на безналичном рынке, для чего вечером 20 февраля своим постановлением выдал новые изменения в валютные правила", — говорится в материале "Страна.ua". По состоянию на 14.45 мск курс доллара к гривне находится на уровне 38,4325 гривны за доллар, следует из данных торгов. Только с начала февраля гривна подешевела к доллару на 2,4%.

Новым документом регулятор, как заявляет издание, запретил банкам покупать инвалюту для предприятий, у которых на счетах уже есть валютные средства в нужном для проплат объеме. На практике это значит, уточняется там же, что каждая компания-покупатель перед выходом на международный банк уже с сегодняшнего дня будет обязана предоставить банку полный отчет по остаткам средств на всех валютных счетах — на текущих, депозитных, а также по операциям по валютным свопам (своп — валютная операция, которая предусматривает обратную сделку в будущем). И если на них достаточно средств для оплаты текущего валютного контракта, то банк откажет предприятию в закупках доллара или евро на безналичном рынке.

Будет оцениваться и сумма оплаты. К примеру, компания должна оплатить импортную закупку в 5 миллионов долларов, у нее на всех счетах есть только 1 миллион долларов. Значит, банк сможет купить под этот импортный контракт лишь недостающие 4 миллиона долларов, а не все 5 миллионов долларов, как можно было ранее. При этом НБУ включил сюда и валютные свопы, чтобы бизнес не запустил схему для обхода ограничения, указывается в материале издания.

Также Нацбанк потребовал от финучреждений продолжать проводить валютный контроль по всем незавершенным экспортным контрактам, пока экспортеры не получат всю сумму от иностранных партнеров именно в иностранной валюте, а также запретил прекращать такой валютный контроль, если иностранцы закроют экспортные контракты не в инвалюте, а в гривне, добавляет издание.