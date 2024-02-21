МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В среду доллар США стабилизировался против других основных валют. Трейдеры ждут выхода сегодня протоколов последнего заседания ФРС. Между тем фунт практически не отреагировал на данные, указавшие на рост положительного сальдо государственного бюджета Великобритании в январе до рекордного максимума.

На прошлой неделе макроданные указали на устойчивую инфляцию в США, что вынудило инвесторов умерить ожидания касательно первого снижения ставки ФРС уже в марте. Теперь участники рынков ждут начала понижения ставок в июне.

Кроме того, трейдеры прогнозируют, что всего в этом году ФРС снизит ставку на 95 базисных пунктов.

Согласно опросам Reuters, большинство экономистов с небольшим перевесом ждут снижения ставки ФРС в июне.

Выходящие позднее сегодня протоколы последнего заседания ФРС должны внести некоторую ясность в перспективы изменения ставок.

Как считает Фиона Чинкотта, старший финансовый аналитик City Index, инвесторы будут внимательно анализировать протоколы ФРС в попытке определить сроки первого снижения ставки.

"После заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) председатель ФРС Джером Пауэлл и другие представители центробанка выражали несогласие с ожиданиями касательно снижения ставки, особенно с учетом более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции", — указывает Чинкотта.

"В настоящее время рынок ожидает, что ФРС начнет снижать ставку в июне. Если протоколы укажут на склонность руководителей центробанка к жесткой политике, это отодвинет предполагаемые сроки понижения ставок еще дальше, что может поддержать доллар", — добавляет аналитик.

Индекс доллара стабилизировался на уровне 104,05 после снижения во вторник на 0,25% из-за падения доходности гособлигаций по всему миру.

Тем временем фунт стабилизировался на уровне 1,2625 доллара. Положительное сальдо государственного бюджета Великобритании в январе достигло рекордного максимума в преддверии презентации в марте годового бюджета министра финансов Джереми Ханта.

"Так называемый 'рекордный' профицит бюджета не означает, что британская экономика работает на полную мощность и генерирует денежные средства намного быстрее, чем раньше. Профицит оказался меньше ожиданий, — пояснила Кэтлин Брукс, аналитический директор XTB. — Экономический рост все равно, вероятно, будет вялым, поэтому Банк Англии вряд ли будет учитывать сегодняшние данные при принятии решения о сроках снижения ставок".

По словам Брукс, возможное снижение налогов в марте может не привести к значительному увеличению потребления и не должно повлиять на решение Банка Англии.

Фунт немного откатился с недельного максимума 1,2668 доллара, достигнутого во вторник, после комментариев управляющего Банка Англии Эндрю Бейли.

Бейли сказал во вторник, что его устраивает учет инвесторами понижения ставок в этом году, но отметил признаки восстановления британской экономики после рецессии во второй половине прошлого года.

Евро также стабилизировался и торговался по 1,0808 доллара перед выходом позднее сегодня данных по потребительскому доверию в еврозоне.

Как отмечает Крис Тернер, эксперт ING, на рынке ожидается небольшое улучшение потребительского доверия в феврале.

"Положительным моментом для экономики еврозоны может стать тот факт, что рост зарплат не замедляется так же быстро, как инфляция", — пояснил Тернер.

Юань восстановился до максимума почти за три недели при поддержке роста фондового рынка Китая. На момент написания статьи пара доллар/юань на континентальном рынке торговалась по 7,1910.

На офшорном рынке юань поднялся до трехнедельного максимума и на момент написания обзора подрос на 0,05% до 7,1980 юаня за доллар.

Во вторник центробанк Китая понизил ключевую ипотечную ставку для поддержки проблемного рынка недвижимости и экономики в целом. Однако этот шаг не вызвал особенного энтузиазма среди инвесторов, и эксперты отметили, что необходимы дополнительные меры.