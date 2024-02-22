МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Обрушение американского доллара возымеет последствия для всех, его нужно постепенно вытеснять, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Судьба Римской империи". США предрекли пять сильных ударов от БРИКС

Он напомнил в интервью российским СМИ, что США, к сожалению, являются ведущим эмитентом резервной валюты.

"И если эта валюта грохнется, то, на самом деле, последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет. Надо постепенно вытеснять доллар с первых позиций, должна быть совокупность резервных валют — то, о чем мы говорим уже десятилетия", — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что выдергивание американской валюты не принесет экономического благополучия. Политик призвал создать баланс между резервными валютами и развивать цифровые валюты, за которыми стоит будущее.

Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.

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