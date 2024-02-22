МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Китайский юань немного ослаб в четверг, тогда как доллар США торговался в целом устойчиво. Опубликованные накануне протоколы январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США укрепили рынки во мнении, что центральный банк не будет торопиться со снижением ставок.

По словам трейдеров, представленные протоколы не раскрыли ничего принципиально нового. В фокусе внимания теперь находятся экономические данные США и перспективы денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик в Китае, которые будут обозначены на ежегодном заседании правительства в марте.

До начала сессии Народный банк Китая установил фиксинг юаня на уровне 7,1018 юаня за доллар США против 7,103 в среду.

Центральный банк уже в течение нескольких месяцев устанавливает фиксинг юаня выше уровней, ожидаемых рынком, что, как полагают трейдеры, сигнализирует о стремлении стабилизировать национальную валюту.

Континентальный юань на рынке спот открыл торги на уровне 7,1860 юаня за доллар и в середине сессии торговался по 7,1934, немного ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

И все же юань на оншорном и оффшорном рынке удерживается около 7,19-7,20 против доллара США, чему способствуют осуществляемые Пекином меры стимулирования сектора недвижимости и поддержки фондового рынка, отметили в Mizuho.

Большинство руководителей Федеральной резервной системы на последнем заседании центрального банка выказывали обеспокоенность рисками слишком скорого снижения процентных ставок. При этом в целом руководители пока не определились, как долго стоит сохранять стоимость заимствований на текущем уровне. На это указывают протоколы заседания, прошедшего 30-31 января.

"Это подразумевает вероятность того, что они без колебаний оставят ставки на высоких уровнях на более длительное время в случае необходимости", — написали аналитики Maybank.

В четверг в центре внимания трейдеров окажутся результаты опросов деловых кругов, в том числе индексы менеджеров по снабжению (PMI) США, Великобритании и еврозоны. Они позволят оценить состояние крупнейших экономик мира, а также повлиять на перспективы стоимости заимствований.

В начале марта в Китае состоится ежегодное Всекитайское собрание народных представителей.

"В конце концов более сильные меры поддержки экономики, вероятно, будут необходимы для улучшения настроений", — добавили аналитики Maybank.

Индекс доллара DXY упал до 103,93 против уровня закрытия предыдущей сессии 104,006. Юань на оффшорном рынке торговался по 7,2018 за доллар США.