МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доллар США в четверг снизился против других основных валют. Трейдеры ждут данных по деловой активности, которые позволят им оценить состояние крупнейших экономик и перспективу процентных ставок в ведущих странах.

Позднее в четверг будут опубликованы предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) США, Великобритании и еврозоны, дающие представление о динамике активности в их производственном секторе и сфере услуг.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,14%, по 1,0835, а пара британский фунт/доллар США — с повышением на 0,08%, по 1,2647.

Пара доллар США/японская иена торговалась с понижением на 0,04%, по 150,23.

"Если посмотреть на составные PMI США, Европы и Великобритании, то они показывают либо ускорение роста активности, либо замедление ее спада", — говорит старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"Это сигнализирует о повышательном давлении на экономический рост и инфляцию и вписывается в риторику о 'более длительном сохранении более высоких ставок', которая так не нравится трейдерам", — добавляет он.

Индекс доллар снизился на 0,15%, до 103,81. За текущую неделю он упал более чем на 0,4%, чему способствовало снижение доходности мировых гособлигаций ранее на этой неделе.

Тем не менее с начала года индекс вырос более чем на 2%, так как трейдеры понижают прогнозы относительно сроков и масштабов понижения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году, что оказывает доллару поддержку.

Опубликованные в среду протоколы январского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС подтвердили, что центральный банк США не будет спешить с понижением процентных ставок, хотя его руководители по-прежнему ожидают, что понижение начнется уже в этом году.

"Там не было ничего особенного, протоколы заседания лишь подтвердили то, что мы уже знаем", — говорит рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

"Думаю, что рынок уже меньше уверен в предположительных сроках начала понижения процентных ставок ФРС, — отмечает он. — Мы знаем, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), который выйдет на следующей неделе, покажет более сильный рост, а это означает, что ожидаемое понижение ставок в США может начаться еще позже".

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ставок в мае всего примерно в 30%. Месяц назад такая вероятность оценивалась более чем в 80%.

Рынки скорректировали прогнозы после выхода данных, указавших на более значительный, чем ожидалось, рост потребительских цен и цен производителей в США в январе, а также на сохраняющуюся устойчивость американского рынка труда.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,07%, до 0,65565, а пара новозеландский доллар/доллар США достигла одномесячного максимума 0,6205.

На следующей неделе пройдет заседание Резервного банка Новой Зеландии. Хотя большинство экономистов и ожидают, что банк оставит ключевую ставку на уровне 5,5%, некоторые из них допускают повышение ставки, что оказывает некоторую поддержку новозеландской валюте.