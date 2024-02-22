МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские экспортеры оперативно информируют о продаже валютной выручки, понимают поставленные задачи по обеспечению экономического суверенитета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. Росфинмониторинг расширил перечень экстремистов и террористов

"Российские экспортеры понимают поставленные задачи по обеспечению экономического суверенитета и безопасности и исполняют указ президента Российской Федерации и оперативно представляют необходимую информацию", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Росфинмониторинге отметили, что идет активное взаимодействие по возникающим вопросам как непосредственно через уполномоченных представителей, так и путем совместного обсуждения с другими ведомствами, в частности Минфином, в дискуссиях, организуемых Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Эти экспортеры также обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. В них введены уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил. В соответствии с указом мера действует до 30 апреля текущего года.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщал, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, мера показала свою эффективность. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что Банк России по-прежнему не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки.