МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доллар США в четверг снизился. Рост фондовых индексов до рекордно высоких отметок способствовал оптимистичному настрою в отношении различных активов. Трейдеры изучают новые данные по деловой активности, оказавшиеся в целом лучше ожиданий, пытаясь оценить их влияние на перспективы понижения процентных ставок.

Индексы менеджеров по снабжению (PMI) указали на замедление спада деловой активности в еврозоне в феврале. Активность в доминирующей в экономике валютного блока сфере услуг, снижавшаяся шесть месяцев подряд, стабилизировалась, что нивелировало ухудшение ситуации в производственном секторе.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,3%, по 1,0851. После выхода неожиданно сильных французских PMI пара поднялась более чем на 0,5%, до максимума почти за три недели, но откатилась на разочаровывающих данных из Германии.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,3%, по 1,2674. Британский PMI показал, что экономика страны сохраняет позитивный импульс начала 2024 года.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, снизился на 0,25%, до 103,67, и нацелен завершить неделю с потерей около 0,5%. Текущая неделя может стать первой в 2024 году, которую индекс завершит снижением.

Общий оптимизм, преобладающий на рынках активов, также оказывает давление на доллар, которому рыночная нервозность нередко идет на пользу. Основные фондовые индексы Японии и Европы в четверг достигли рекордных отметок. Nikkei поднялся выше исторического максимума, зафиксированного в 1989 году.

Тем не менее с начала года индекс доллара вырос более чем на 2%, так как трейдеры понижают прогнозы относительно сроков и масштабов понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.

Данные по деловой активности в США выйдут позднее в четверг.

"Доллар прошел большой путь, и рынок делает передышку, не желая на данном этапе наращивать длинные позиции по доллару", — говорит главный валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоули.

"Изменить ситуацию может оживление дискуссий о процентных ставках в США и о реалистичности их понижения в июне, — отмечает она. — Новая порция экономических данных США будет играть ключевую роль".

"Мы по-прежнему считаем, что у доллара откроется второе дыхание", — добавляет Фоули.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,4%, по 0,6580, на фоне усиления склонности инвесторов к риску. В то же время традиционно считающийся валютой-убежищем швейцарский франк тоже укрепился против доллара США. Пара доллар США/швейцарский франк торговалась с понижением на 0,15%, по 0,8779.

Опубликованные в среду протоколы январского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС подтвердили, что центральный банк США не будет спешить с понижением процентных ставок.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ставок в мае всего примерно в 30%. Месяц назад такая вероятность оценивалась более чем в 80%.

Рынки скорректировали прогнозы после выхода данных, указавших на более значительный, чем ожидалось, рост потребительских цен и цен производителей в США в январе, а также на сохраняющуюся устойчивость американского рынка труда.

Пара новозеландский доллар/доллар США достигла максимума более чем за месяц на отметке 0,6218.

На следующей неделе пройдет заседание Резервного банка Новой Зеландии. Хотя большинство экономистов и ожидают, что банк оставит ключевую ставку на уровне 5,5%, некоторые из них допускают повышение ставки, что оказывает некоторую поддержку новозеландской валюте.

"Если РБНЗ повысит ставки, то на рынке будут обсуждать, почему в Новой Зеландии, где экономические данные слабы, центральный банк продолжает повышать ставки, а в США, где данные сильные, говорят об их снижении", — говорит Фоули.